Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
О безработице и пустеющих селах в регионах

рассказал Натик Джафарли
Отдел информации
20:53

Официальные показатели занятости в регионах Азербайджана существенно расходятся с реальной ситуацией, заявил в интервью haqqin.az экономист Натик Джафарли, являющийся председателем партии REAL.

По его словам, в Азербайджане насчитывается почти 5,5 млн трудоспособных граждан, однако лишь 1,7 млн человек официально работают по найму. «Еще примерно столько же числятся занятыми в сельском хозяйстве — в основном жители регионов. Однако эта цифра является искусственной, поскольку статистика автоматически относит к занятым всех, кто владеет даже небольшим земельным участком. Таких людей считают земледельцами, занятыми в сельском хозяйстве. Но это абсолютно не так, и статистика в этом плане ведется неправильно», — утверждает экономист.

По его словам, значительная часть этих людей фактически безработные. Из-за отсутствия рабочих мест они вынуждены переезжать в Баку, где сосредоточены основные экономические возможности — строительство, сервисные услуги, курьерские службы, такси.

«По районам не ведется точной статистики безработицы, однако проблемы характерны для всей страны, поэтому выделить какой-то один регион невозможно. Правда, есть горные районы, например Лерик, где в некоторых селах уже почти никто не живет. Но это связано не только с безработицей, но и с дорогами, инфраструктурой, светом, газом и так далее. Честно говоря, 15–20 лет назад главным аргументом было то, что инфраструктура в регионах хуже, чем в Баку. Сейчас во многих районах, можно сказать, созданы условия для проживания. Значит, проблема не в этом», — полагает Джафарли.

Главным препятствием для создания рабочих мест, по его мнению, остается отсутствие механизмов, способных привлечь предпринимателей. Джафарли подчеркнул, что для развития регионов необходимы стимулы — очень дешевые кредиты, а также приход иностранных и местных инвесторов, но для этого важны гарантии их вложений.

«В любой стране мира гарантом являются суды. У нас же судебная система очень медленная: коммерческие иски рассматриваются годами. Без справедливых и эффективных судов инвесторы не готовы рисковать. Поэтому первым делом необходимо сделать шаг именно в этой области, а не в экономической. А уже следующими шагами должны стать льготное кредитование, налоговые послабления, таможенные льготы и другие меры. Все это возможно только тогда, когда у потенциального инвестора появится уверенность в защите его инвестиций», — подчеркнул Джафарли.

