В Италии обсудили стратегическое партнерство с Азербайджаном

Согласно информации, министры отметили успешное развитие стратегического партнерства между двумя странами, обсудили существующие возможности для дальнейшего расширения двусторонних отношений. Сотрудничество в сфере образования было названо одним из ключевых направлений азербайджано-итальянского взаимодействия.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Италию встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел этой страны Антонио Таяни. Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Министры рассмотрели существующие возможности для расширения сотрудничества в сферах энергетики, экономики, торговли, транспорта, культуры, образования и обороны.

В ходе обсуждения региональной повестки Джейхун Байрамов проинформировал Антонио Таяни о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и прогрессе, достигнутом после Вашингтонского саммита 8 августа. Глава МИД Азербайджана также отметил возможности для участия итальянских компаний в восстановительных проектах на освобожденных территориях.

Было подчеркнуто, что крупномасштабные проекты, реализуемые в этой области, играют важную роль в обеспечении надежности энергоснабжения Европы, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Также отмечалась важность сотрудничества между Азербайджаном и Италией в рамках международных организаций.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по российско-украинскому конфликту, ситуации на Ближнем Востоке, а также по другим международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.