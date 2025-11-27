Посольство Украины «замаскировали» на время визита Путина в Бишкек

В Бишкеке перед визитом президента РФ Владимира Путина установили большой LED-экран между посольством Украины и зданием резиденции президента Кыргызстана, которые расположены напротив друг друга.

Первым на это обратил внимание украинский журналист Григорий Пырлик, пишет «Медуза». Отмечается, что экран установили таким образом, что здание посольства и флаг Украины не были видны из резиденции, которую Путин посетил 27 ноября.

Во время визита президента РФ на экране демонстрировался флаг России, сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев.

Советник посла Украины в Кыргызстане Денис Автономов в интервью «Азаттык» сказал: «Я комментировать не буду, но причинно-следственная связь, очевидно, определенная есть».

В администрации президента Кыргызстана заявили: «Это новый протокольный элемент. Экран будет использоваться для демонстрации правительственных видеоматериалов и визуального сопровождения протокольных мероприятий».