Посольство Украины «замаскировали» на время визита Путина в Бишкек

27 ноября 2025, 21:16 1508

В Бишкеке перед визитом президента РФ Владимира Путина установили большой LED-экран между посольством Украины и зданием резиденции президента Кыргызстана, которые расположены напротив друг друга.

Первым на это обратил внимание украинский журналист Григорий Пырлик, пишет «Медуза». Отмечается, что экран установили таким образом, что здание посольства и флаг Украины не были видны из резиденции, которую Путин посетил 27 ноября.

Во время визита президента РФ на экране демонстрировался флаг России, сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев.

Советник посла Украины в Кыргызстане Денис Автономов в интервью «Азаттык» сказал: «Я комментировать не буду, но причинно-следственная связь, очевидно, определенная есть».

В администрации президента Кыргызстана заявили: «Это новый протокольный элемент. Экран будет использоваться для демонстрации правительственных видеоматериалов и визуального сопровождения протокольных мероприятий».

О «доносной литературе»
О «доносной литературе» то есть о вечном
27 ноября 2025, 22:21 1260
Шпионский скандал между Турцией и ОАЭ. Что происходит?
Шпионский скандал между Турцией и ОАЭ. Что происходит? наши подробности
27 ноября 2025, 19:00 4036
В ВСУ подтвердили прорыв россиян
В ВСУ подтвердили прорыв россиян новость дополнена
27 ноября 2025, 22:24 1903
Израиль бьет по болевым точкам Ирана
Израиль бьет по болевым точкам Ирана наш комментарий
27 ноября 2025, 20:05 4072
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов все еще актуально
27 ноября 2025, 18:45 7922
В Америке раскрыли авторов «мирного плана»
В Америке раскрыли авторов «мирного плана»
27 ноября 2025, 22:08 1556
Утечка метана у заповедника «Янардаг»
Утечка метана у заповедника «Янардаг» ведомства принимают меры
27 ноября 2025, 20:33 2259
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок…
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок… наша аналитика; все еще актуально
27 ноября 2025, 16:11 4708
У Ирана отказали «чужие руки»
У Ирана отказали «чужие руки» наша корреспонденция; все еще актуально
27 ноября 2025, 13:37 3242
Иначе потеря Одессы и Николаева: Лукашенко советует Зеленскому идти на мир
Иначе потеря Одессы и Николаева: Лукашенко советует Зеленскому идти на мир обновлено 19:34
27 ноября 2025, 19:34 3576
Путин не ожидал от Трампа санкций
Путин не ожидал от Трампа санкций
27 ноября 2025, 18:57 3335

