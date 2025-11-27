Прокуратура объявила причину гибели семьи в Стамбуле

Причиной смерти семьи с турецкими корнями из Гамбурга, скончавшейся во время поездки в Стамбул, стало отравление инсектицидом, использовавшимся в отеле для борьбы с вредителями. Об этом сообщила в четверг, 27 ноября, прокуратура Стамбула со ссылкой на заключение судебно-медицинской экспертизы.

Шесть человек, задержанных в рамках расследования, остаются в следственном изоляторе. Среди них хозяин отеля и владелец компании по борьбе с вредителями. Четырех других подозреваемых освободили. Власти ранее задерживали и уличных продавцов, у которых семья покупала еду.

Стамбульская прокуратура не уточнила, какое именно вещество использовалось. При этом СМИ со ссылкой на отчет судебных медиков сообщили, что в отеле обнаружен токсичный газ фосфин. Агентство Anadolu сообщило, что фосфин выявили в пробах, взятых из номера, а также в полотенцах отеля.

Фосфид алюминия часто применяют для борьбы с вредителями. В сочетании с водой или даже при влажности он выделяет токсичный газ фосфин. Этот газ повреждает клетки организма млекопитающих и в высоких концентрациях нарушает транспорт кислорода в крови. Вдыхание фосфина может вызвать кашель, рвоту, нарушения функций печени и почек и быть смертельно опасным.

Семья Бёджек, приехавшая из Германии в Стамбул, была доставлена в больницу из отеля 12 ноября с жалобами на рвоту и недомогание. В тот же день их отпустили, однако в ночь на 13 ноября состояние детей трех и шести лет резко ухудшилось, и семью вновь госпитализировали. Дети скончались 13 ноября, на следующий день умерла их мать, после скончался и отец. Трагическая история семьи вызвала в Турции широкий резонанс.