USD 1.7000
EUR 1.9722
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Новость дня
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

В Америке раскрыли авторов «мирного плана»

27 ноября 2025, 22:08 1556

«Мирный план» по Украине из 28 пунктов сформулировали спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, затем вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио посчитали документ приемлемым для обсуждений. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По их данным, после того как Вэнс увидел план и проконсультировался с Рубио, они вдвоем собрали встречу в Белом доме, чтобы получить согласие президента США Дональда Трампа. «Это был не просто документ, а документ, который мог бы запустить процесс», - заявил один из источников издания.

По словам собеседников Axios, встреча прошла 18 ноября. В итоге Трамп дал добро на переговоры после того, как «Вэнс и Рубио привели убедительные доводы в пользу того, что план из 28 пунктов мог бы привести к прорыву». Трамп рекомендовал выбрать министра Армии США Дэна Дрисколла - друга Вэнса - для того, чтобы доставить предложения украинской стороне; Дрисколл планировал поехать в Киев, чтобы оценить боеспособность Украины.

По информации портала, члены администрации США регулярно обсуждали войну в Украине по телефону. Раз в неделю приближенные Трампа встречались в узком кругу - в составе Вэнса, Рубио, Уиткоффа, Кушнера, главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. Один из источников портала также опроверг сообщения, будто между Вэнсом и Рубио есть разногласия по Украине.

Axios отмечает, что после переговоров 23 ноября в Женеве представителей США и Украины план с 28 сократился до 20 пунктов. По 18 из них достигнуто согласие. Неназванный высокопоставленный сотрудник американской администрации добавил, что содержание двух оставшихся пунктов публично не разглашается из-за их «щекотливости».

Президент России Владимир Путин заявил 27 ноября, что результаты переговоров между Украиной и США в Женеве могут быть положены в основу будущих мирных договоренностей.

О «доносной литературе»
О «доносной литературе» то есть о вечном
27 ноября 2025, 22:21 1262
Шпионский скандал между Турцией и ОАЭ. Что происходит?
Шпионский скандал между Турцией и ОАЭ. Что происходит? наши подробности
27 ноября 2025, 19:00 4038
В ВСУ подтвердили прорыв россиян
В ВСУ подтвердили прорыв россиян новость дополнена
27 ноября 2025, 22:24 1906
Израиль бьет по болевым точкам Ирана
Израиль бьет по болевым точкам Ирана наш комментарий
27 ноября 2025, 20:05 4073
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов все еще актуально
27 ноября 2025, 18:45 7924
В Америке раскрыли авторов «мирного плана»
В Америке раскрыли авторов «мирного плана»
27 ноября 2025, 22:08 1557
Утечка метана у заповедника «Янардаг»
Утечка метана у заповедника «Янардаг» ведомства принимают меры
27 ноября 2025, 20:33 2261
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок…
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок… наша аналитика; все еще актуально
27 ноября 2025, 16:11 4710
У Ирана отказали «чужие руки»
У Ирана отказали «чужие руки» наша корреспонденция; все еще актуально
27 ноября 2025, 13:37 3242
Иначе потеря Одессы и Николаева: Лукашенко советует Зеленскому идти на мир
Иначе потеря Одессы и Николаева: Лукашенко советует Зеленскому идти на мир обновлено 19:34
27 ноября 2025, 19:34 3577
Путин не ожидал от Трампа санкций
Путин не ожидал от Трампа санкций
27 ноября 2025, 18:57 3335

ЭТО ВАЖНО

О «доносной литературе»
О «доносной литературе» то есть о вечном
27 ноября 2025, 22:21 1262
Шпионский скандал между Турцией и ОАЭ. Что происходит?
Шпионский скандал между Турцией и ОАЭ. Что происходит? наши подробности
27 ноября 2025, 19:00 4038
В ВСУ подтвердили прорыв россиян
В ВСУ подтвердили прорыв россиян новость дополнена
27 ноября 2025, 22:24 1906
Израиль бьет по болевым точкам Ирана
Израиль бьет по болевым точкам Ирана наш комментарий
27 ноября 2025, 20:05 4073
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов все еще актуально
27 ноября 2025, 18:45 7924
В Америке раскрыли авторов «мирного плана»
В Америке раскрыли авторов «мирного плана»
27 ноября 2025, 22:08 1557
Утечка метана у заповедника «Янардаг»
Утечка метана у заповедника «Янардаг» ведомства принимают меры
27 ноября 2025, 20:33 2261
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок…
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок… наша аналитика; все еще актуально
27 ноября 2025, 16:11 4710
У Ирана отказали «чужие руки»
У Ирана отказали «чужие руки» наша корреспонденция; все еще актуально
27 ноября 2025, 13:37 3242
Иначе потеря Одессы и Николаева: Лукашенко советует Зеленскому идти на мир
Иначе потеря Одессы и Николаева: Лукашенко советует Зеленскому идти на мир обновлено 19:34
27 ноября 2025, 19:34 3577
Путин не ожидал от Трампа санкций
Путин не ожидал от Трампа санкций
27 ноября 2025, 18:57 3335
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться