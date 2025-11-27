В Америке раскрыли авторов «мирного плана»

«Мирный план» по Украине из 28 пунктов сформулировали спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, затем вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио посчитали документ приемлемым для обсуждений. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По их данным, после того как Вэнс увидел план и проконсультировался с Рубио, они вдвоем собрали встречу в Белом доме, чтобы получить согласие президента США Дональда Трампа. «Это был не просто документ, а документ, который мог бы запустить процесс», - заявил один из источников издания.

По словам собеседников Axios, встреча прошла 18 ноября. В итоге Трамп дал добро на переговоры после того, как «Вэнс и Рубио привели убедительные доводы в пользу того, что план из 28 пунктов мог бы привести к прорыву». Трамп рекомендовал выбрать министра Армии США Дэна Дрисколла - друга Вэнса - для того, чтобы доставить предложения украинской стороне; Дрисколл планировал поехать в Киев, чтобы оценить боеспособность Украины.

По информации портала, члены администрации США регулярно обсуждали войну в Украине по телефону. Раз в неделю приближенные Трампа встречались в узком кругу - в составе Вэнса, Рубио, Уиткоффа, Кушнера, главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. Один из источников портала также опроверг сообщения, будто между Вэнсом и Рубио есть разногласия по Украине.

Axios отмечает, что после переговоров 23 ноября в Женеве представителей США и Украины план с 28 сократился до 20 пунктов. По 18 из них достигнуто согласие. Неназванный высокопоставленный сотрудник американской администрации добавил, что содержание двух оставшихся пунктов публично не разглашается из-за их «щекотливости».

Президент России Владимир Путин заявил 27 ноября, что результаты переговоров между Украиной и США в Женеве могут быть положены в основу будущих мирных договоренностей.