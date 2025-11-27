О «доносной литературе»

У Варлама Шаламова есть эссе «Вторжение писателя в жизнь». В нем он говорит о том, что литература не просто отражает реальность, она вмешивается в нее, причем нередко вмешивается разрушительно.
Но если слово способно сломать судьбу человека, а художественный текст запускает цепочку бед, то это, по Шаламову, не сила литературы, а злоупотребление ею. Негативное вмешательство в чужую жизнь, не имеющее морального оправдания.
Шаламов приводит жуткие примеры. Вот выписка из «доносной» книги: в 1914 году молодой эсер Иванов по приказу императора Николая II был повешен. В начале советской власти его мать исправно получала пенсию за погибшего сына. И так продолжалось до 1926 года, когда в Париже вышла книга «Записки жандарма», написанная генералом Александром Спиридовичем, в которой автор упомянул, что среди эсеров у него был агент по фамилии Иванов. Как это проверить? Человек давно мертв, сказать за себя не может. Но слова Спиридовича принимают за истину, а старушка-мать лишается пенсии. Она тщетно тратит последние силы, пытаясь восстановить честное имя сына, и умирает от горя. Вот вам пример того, как одна мемуарная фраза становится пусть отсроченным, но смертным приговором.
Другой случай - доносный роман. В 1925 году писатель Лев Никулин публикует хронику «Адъютанты господа бога» о падении династии Романовых. Между прочим, он упоминает секретаря митрополита Питирима Ивана Осипенко. Тот после революции жил в Ленинграде тихой обывательской жизнью, работал делопроизводителем в милиции, не меняя ни имени, ни документов. Но после выхода книги его арестовали и отправили в лагерь на пять лет. Именно там Шаламов впервые увидел Осипенко - человека, который в отчаянии падал к ногам начальника лагеря и целовал его сапоги: последнее унижение, на которое толкает сломанная судьба. Дальнейшая жизнь Осипенко затерялась в лагерной тьме.
В годы репрессий эти истории породили короткое двустишие, ставшее формулой литературного доноса: «Каин, где Абель? Никулин, где Бабель?» Литература, которая вторгается в судьбу, может быть страшнее любого обвинения.
Шаламов жестко формулирует собственный принцип: «В моих рассказах все убийцы названы своими настоящими фамилиями». Он выбирает для вмешательства только тех, кто действительно виновен, и именно этим приемом очерчивает единственно допустимую границу. Все остальное — опасная произвольность. Писатель предупреждает: изображение реальных людей в художественном тексте способно перевернуть их жизнь, а писатель зачастую даже не осознает, что пересек рубеж, где слово становится обвинительным заключением, где ошибку невозможно исправить и где последствия необратимы.
В наши дни эта тема звучит с новой силой. Мы живем в эпоху, когда любая написанная строка без разбора называется литературой, а ее автор — писателем. «Доносная литература» вновь пускает корни, производя легкомысленные фантазии и штампуя оторванные от фактов «характеристики» живых и мертвых. И если эта деградация продолжится, то завтра подобные тексты могут стать «источниками» якобы достоверных свидетельств. А значит, в ослепляющей тьме споров и шуме информационных потоков попытка отличить правду от вымысла превратится в абсурдную задачу.
Этот процесс не нов. О похожей трагедии пишет чешский писатель Арношту Люстиг в своем последнем романе «Дело Марии Наваровой». Люстиг, переживший Освенцим и Бухенвальд и спасшийся из «поезда смерти», знал цену несправедливости. Его мать и сестра были убиты в Маутхаузене, и ему было хорошо известно, к чему может привести человеческая ошибка, превращенная системой в приговор.
В центре его романа — судьба санитарки Марии Наваровой, которая 27 мая 1942 года в Праге случайно оказалась рядом в момент покушения на Рейнхарда Гейдриха и оказала раненому палачу первую помощь. Через неделю Гейдрих умер, а нацисты уничтожили в знак возмездия деревню Лидице, расстреляв там сотни людей — трагедия, о которой мир помнит до сих пор. Но место Наваровой в этой истории оказалось чудовищно искажено. Вначале немцы наградили санитарку двадцатью тысячами марок, а потом, узнав о ее связях с чешским Сопротивлением, арестовали. После войны писатели и журналисты вернулись к имени Наваровой и вновь превратили ее в обвиняемую. Потом пришли коммунисты, и история повторилась. Три режима рассматривали ее дело и три раза ее сажали. Мария Наварова провела в тюрьме почти всю жизнь, а на свободе работала продавщицей, став тенью человека, которого литература, политика и страхи сделали идеальным «козлом отпущения».
Люстиг говорит о своей героине сдержанно и пронзительно: «Наварова боролась со своей судьбой и проиграла. - И добавляет. - Может быть, помогая Гейдриху, она просто исполнила долг медсестры, видя перед собой не палача, а раненого?»
Эта история — не только о маленьком человеке, раздавленном политическими режимами, она о том, как легко литература, ведомая чужими страхами, амбициями и потребностью найти виноватого, может разрушить человеческую жизнь. О чем, собственно, и предупреждал Шаламов, утверждая, что писатель не имеет права вторгаться в чужую судьбу, если его слово может стать оружием.
И пока живет «доносная литература», судьбы людей вроде Марии Наваровой могут повториться.