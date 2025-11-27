О «доносной литературе»

У Варлама Шаламова есть эссе «Вторжение писателя в жизнь». В нем он говорит о том, что литература не просто отражает реальность, она вмешивается в нее, причем нередко вмешивается разрушительно. Но если слово способно сломать судьбу человека, а художественный текст запускает цепочку бед, то это, по Шаламову, не сила литературы, а злоупотребление ею. Негативное вмешательство в чужую жизнь, не имеющее морального оправдания.

Шаламов приводит жуткие примеры. Вот выписка из «доносной» книги: в 1914 году молодой эсер Иванов по приказу императора Николая II был повешен. В начале советской власти его мать исправно получала пенсию за погибшего сына. И так продолжалось до 1926 года, когда в Париже вышла книга «Записки жандарма», написанная генералом Александром Спиридовичем, в которой автор упомянул, что среди эсеров у него был агент по фамилии Иванов. Как это проверить? Человек давно мертв, сказать за себя не может. Но слова Спиридовича принимают за истину, а старушка-мать лишается пенсии. Она тщетно тратит последние силы, пытаясь восстановить честное имя сына, и умирает от горя. Вот вам пример того, как одна мемуарная фраза становится пусть отсроченным, но смертным приговором. Другой случай - доносный роман. В 1925 году писатель Лев Никулин публикует хронику «Адъютанты господа бога» о падении династии Романовых. Между прочим, он упоминает секретаря митрополита Питирима Ивана Осипенко. Тот после революции жил в Ленинграде тихой обывательской жизнью, работал делопроизводителем в милиции, не меняя ни имени, ни документов. Но после выхода книги его арестовали и отправили в лагерь на пять лет. Именно там Шаламов впервые увидел Осипенко - человека, который в отчаянии падал к ногам начальника лагеря и целовал его сапоги: последнее унижение, на которое толкает сломанная судьба. Дальнейшая жизнь Осипенко затерялась в лагерной тьме. В годы репрессий эти истории породили короткое двустишие, ставшее формулой литературного доноса: «Каин, где Абель? Никулин, где Бабель?» Литература, которая вторгается в судьбу, может быть страшнее любого обвинения.

Шаламов жестко формулирует собственный принцип: «В моих рассказах все убийцы названы своими настоящими фамилиями». Он выбирает для вмешательства только тех, кто действительно виновен, и именно этим приемом очерчивает единственно допустимую границу. Все остальное — опасная произвольность. Писатель предупреждает: изображение реальных людей в художественном тексте способно перевернуть их жизнь, а писатель зачастую даже не осознает, что пересек рубеж, где слово становится обвинительным заключением, где ошибку невозможно исправить и где последствия необратимы. В наши дни эта тема звучит с новой силой. Мы живем в эпоху, когда любая написанная строка без разбора называется литературой, а ее автор — писателем. «Доносная литература» вновь пускает корни, производя легкомысленные фантазии и штампуя оторванные от фактов «характеристики» живых и мертвых. И если эта деградация продолжится, то завтра подобные тексты могут стать «источниками» якобы достоверных свидетельств. А значит, в ослепляющей тьме споров и шуме информационных потоков попытка отличить правду от вымысла превратится в абсурдную задачу. Этот процесс не нов. О похожей трагедии пишет чешский писатель Арношту Люстиг в своем последнем романе «Дело Марии Наваровой». Люстиг, переживший Освенцим и Бухенвальд и спасшийся из «поезда смерти», знал цену несправедливости. Его мать и сестра были убиты в Маутхаузене, и ему было хорошо известно, к чему может привести человеческая ошибка, превращенная системой в приговор.