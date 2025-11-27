В ВСУ подтвердили прорыв россиян

В Запорожской области, возле Гуляйполя одно из украинских подразделений несогласованно отошло с занимаемых позиций, россияне воспользовались этим и зашли во фланг украинских Сил обороны. Об этом РБК-Украина рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

По словам Волошина, на Гуляйпольском направлении проводились перегруппировка и переформатирование оборонительного построения войск. Но одно из подразделений отошло несогласованно и оставило открытым фланг оперативного построения, без прикрытия остались смежное подразделение, его позиции и личный состав. Российские военные, «воспользовавшись этой ситуацией и сложными погодными условиями, зашли во фланг Сил обороны. Состоялись боевые столкновения, в результате этого несколько наших военнослужащих считаются пропавшими без вести».

Волошин рассказал и о ситуации в районе населенного пункта Зеленый Гай, который ранее объявляли захваченным. По его словам, в окрестностях села продолжаются бои.

По данным Deep State, в обороне Гуляйполя возник «хаос», подразделения самовольно покидали позиции, девять украинских военных попали в плен и были расстреляны. По данным паблика, ситуация была «в шаге» от потери населенного пункта, но в результате своевременных решений военного командования удалось избежать потери города и затормозить продвижение россиян.