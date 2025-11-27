Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»?

На грузинской таможне без каких-либо объяснений задерживаются грузовики, которые везут из Азербайджана в Европу экспортные и транзитные товары. По словам водителей, подобная практика продолжается уже некоторое время, а поведение таможенных работников Грузии они характеризуют как крайне грубое. Дополнительные сложности создает и грузинская дорожная полиция, которая под разными предлогами останавливает азербайджанские фуры, затрудняет движение и выписывает водителям необоснованные штрафы. Недавно стало известно, что десятки машин, перевозивших табачную продукцию из Азербайджана в Европу, больше 20 дней удерживаются на таможенных пунктах Батуми и Тбилиси.

Посольство Азербайджана в Тбилиси вмешалось в ситуацию и провело переговоры с соответствующими государственными структурами Грузии. Однако, несмотря на обещания скорого урегулирования проблемы, положение вещей по состоянию на 27 ноября практически не изменилось. Водитель Парвин Гасанов, простаивающий на грузинской таможне с 7 ноября, сообщил местным СМИ, что везет табачную продукцию из Шеки в Грецию. По его словам, грузинские грузовики с аналогичным товаром беспрепятственно пересекают границу, тогда как азербайджанские машины задерживают без каких-либо объяснений. В аналогичной ситуации сейчас находятся более 30 азербайджанских дальнобойщиков, в том числе перевозящих транзитные грузы. По словам Гасанова, к кому бы ни обращались водители, их вопросы о причинах задержки остаются без ответа. Сотрудники таможни категорически отказываются идти на контакт, ведут себя высокомерно и грубо. Он подчеркнул, что все документы на его груз в порядке, однако таможенники без каких-либо разъяснений отправили его машину на терминал и велели ждать. За 21 день он так и не получил официального ответа на свои запросы. Водитель Балай Аллахвердиев рассказал, что аналогичные проблемы возникали и раньше. По его словам, до них примерно 70 грузовиков были отправлены обратно со словами: «У вас есть Зангезурский коридор — по нему и езжайте». И теперь развернутые машины пытаются пересечь границу через Иран или Турцию.

Другой водитель, Низамеддин Мирзоев, также сообщил, что везет транзитный груз в Европу, документы на который полностью соответствуют требованиям. Однако уже более 20 дней он ждет на терминале после того, как его вернули с таможни Лагодехи. По его словам, никаких объяснений таможенники не дают, а в ответ на свои вопросы водители встречают лишь грубость и пренебрежение. Он добавил, что незнание грузинского языка серьезно осложняет положение. Водители пробуют задавать вопросы на русском, но и это не помогает наладить контакт. Ранее редакция haqqin.az уже получала сообщения от других водителей, перевозящих грузы через Грузию в Турцию и Европу, о грубом отношении со стороны грузинской таможни и полиции, а также о необоснованных задержках и штрафах. Подобная практика наблюдается приблизительно с весны 2025 года, когда при участии Турции и США активизировались переговоры об открытии Зангезурского коридора. А после подписания 8 августа в Вашингтоне соглашения TRIPP препятствия для азербайджанских перевозчиков со стороны Грузии лишь усилились. Можно предположить, что эти действия связаны с опасениями Грузии потерять после запуска Зангезурского коридора статус и преференции транзитного государства. Хотя официальные представители правительства Грузии публично выражают поддержку прогрессу мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, включая договоренности по маршруту TRIPP, грузинские эксперты высказываются гораздо более откровенно. По их мнению, реализация проекта действительно ослабит позиции Грузии и ее преимущества как регионального транспортного узла.

Экономист Акаки Цомая в интервью грузинской службе «Радио Свобода» заявил, что интерес Соединенных Штатов Америки к так называемому «маршруту Трампа» обусловлен, в первую очередь, геополитическими соображениями. Он считает, что в новой конфигурации Грузия не занимает значимого места в стратегии Вашингтона. По словам экономиста, визит представителя Госдепартамента США в Тбилиси был сугубо формальным, а какие-либо политические переговоры фактически не велись. Он подчеркнул, что нынешнее грузинское правительство не располагает ресурсами для улучшения отношений с США, хотя именно американское присутствие в регионе является для Грузии гарантом безопасности торговли. Специалист по международным отношениям Георгий Тумасян, который недавно вернулся из Еревана, где проводил встречи, в том числе по вопросам, связанным с «маршрутом Трампа», отметил, что без восстановления стратегического характера отношений между Вашингтоном и Тбилиси сохранить нынешние транзитные функции Грузии и обеспечить ей приток новых возможностей будет практически невозможно. По его словам, Грузия долгое время оставалась важной транзитной страной, однако в новых условиях все будет определяться проектом TRIPP. Тумасян подчеркнул, что существующая инфраструктура не будет закрыта, однако строительство новых объектов маловероятно. И если раньше Грузия и Россия предлагали свою транзитную сеть как инструмент торговли с Западом, то теперь этот механизм влияния фактически утрачивается. Учитывая, что Грузия сохраняет антизападный политический курс, западные партнеры не видят причин делать на нее ставку.