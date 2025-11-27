Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»?

На грузинской таможне без каких-либо объяснений задерживаются грузовики, которые везут из Азербайджана в Европу экспортные и транзитные товары.
По словам водителей, подобная практика продолжается уже некоторое время, а поведение таможенных работников Грузии они характеризуют как крайне грубое. Дополнительные сложности создает и грузинская дорожная полиция, которая под разными предлогами останавливает азербайджанские фуры, затрудняет движение и выписывает водителям необоснованные штрафы.
Недавно стало известно, что десятки машин, перевозивших табачную продукцию из Азербайджана в Европу, больше 20 дней удерживаются на таможенных пунктах Батуми и Тбилиси.
Посольство Азербайджана в Тбилиси вмешалось в ситуацию и провело переговоры с соответствующими государственными структурами Грузии. Однако, несмотря на обещания скорого урегулирования проблемы, положение вещей по состоянию на 27 ноября практически не изменилось.
Водитель Парвин Гасанов, простаивающий на грузинской таможне с 7 ноября, сообщил местным СМИ, что везет табачную продукцию из Шеки в Грецию. По его словам, грузинские грузовики с аналогичным товаром беспрепятственно пересекают границу, тогда как азербайджанские машины задерживают без каких-либо объяснений. В аналогичной ситуации сейчас находятся более 30 азербайджанских дальнобойщиков, в том числе перевозящих транзитные грузы.
По словам Гасанова, к кому бы ни обращались водители, их вопросы о причинах задержки остаются без ответа. Сотрудники таможни категорически отказываются идти на контакт, ведут себя высокомерно и грубо. Он подчеркнул, что все документы на его груз в порядке, однако таможенники без каких-либо разъяснений отправили его машину на терминал и велели ждать. За 21 день он так и не получил официального ответа на свои запросы.
Водитель Балай Аллахвердиев рассказал, что аналогичные проблемы возникали и раньше. По его словам, до них примерно 70 грузовиков были отправлены обратно со словами: «У вас есть Зангезурский коридор — по нему и езжайте». И теперь развернутые машины пытаются пересечь границу через Иран или Турцию.
Другой водитель, Низамеддин Мирзоев, также сообщил, что везет транзитный груз в Европу, документы на который полностью соответствуют требованиям. Однако уже более 20 дней он ждет на терминале после того, как его вернули с таможни Лагодехи. По его словам, никаких объяснений таможенники не дают, а в ответ на свои вопросы водители встречают лишь грубость и пренебрежение. Он добавил, что незнание грузинского языка серьезно осложняет положение. Водители пробуют задавать вопросы на русском, но и это не помогает наладить контакт.
Ранее редакция haqqin.az уже получала сообщения от других водителей, перевозящих грузы через Грузию в Турцию и Европу, о грубом отношении со стороны грузинской таможни и полиции, а также о необоснованных задержках и штрафах. Подобная практика наблюдается приблизительно с весны 2025 года, когда при участии Турции и США активизировались переговоры об открытии Зангезурского коридора. А после подписания 8 августа в Вашингтоне соглашения TRIPP препятствия для азербайджанских перевозчиков со стороны Грузии лишь усилились.
Можно предположить, что эти действия связаны с опасениями Грузии потерять после запуска Зангезурского коридора статус и преференции транзитного государства. Хотя официальные представители правительства Грузии публично выражают поддержку прогрессу мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, включая договоренности по маршруту TRIPP, грузинские эксперты высказываются гораздо более откровенно. По их мнению, реализация проекта действительно ослабит позиции Грузии и ее преимущества как регионального транспортного узла.
Экономист Акаки Цомая в интервью грузинской службе «Радио Свобода» заявил, что интерес Соединенных Штатов Америки к так называемому «маршруту Трампа» обусловлен, в первую очередь, геополитическими соображениями. Он считает, что в новой конфигурации Грузия не занимает значимого места в стратегии Вашингтона. По словам экономиста, визит представителя Госдепартамента США в Тбилиси был сугубо формальным, а какие-либо политические переговоры фактически не велись. Он подчеркнул, что нынешнее грузинское правительство не располагает ресурсами для улучшения отношений с США, хотя именно американское присутствие в регионе является для Грузии гарантом безопасности торговли.
Специалист по международным отношениям Георгий Тумасян, который недавно вернулся из Еревана, где проводил встречи, в том числе по вопросам, связанным с «маршрутом Трампа», отметил, что без восстановления стратегического характера отношений между Вашингтоном и Тбилиси сохранить нынешние транзитные функции Грузии и обеспечить ей приток новых возможностей будет практически невозможно. По его словам, Грузия долгое время оставалась важной транзитной страной, однако в новых условиях все будет определяться проектом TRIPP.
Тумасян подчеркнул, что существующая инфраструктура не будет закрыта, однако строительство новых объектов маловероятно. И если раньше Грузия и Россия предлагали свою транзитную сеть как инструмент торговли с Западом, то теперь этот механизм влияния фактически утрачивается. Учитывая, что Грузия сохраняет антизападный политический курс, западные партнеры не видят причин делать на нее ставку.
Эксперт также отметил, что при иных политических обстоятельствах проект TRIPP мог бы стать для Грузии не конкурентом, а дополнительной возможностью в рамках Срединного коридора, позволяя более эффективно распределять товаропотоки и тем самым расширять транзитный потенциал страны.
На днях заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер посетила Ереван и Баку для переговоров по проекту TRIPP. В те же дни главный советник Госдепартамента Джонатан Асконас прибыл в Тбилиси, где был принят руководителем аппарата правительства правящей партии «Грузинская мечта» Леваном Жоржолиани.
Но после встречи ни Госдепартамент, ни посольство США не предоставили дополнительной информации. В сообщении же грузинской стороны сказано, что обсуждалась позиция Тбилиси по «маршруту Трампа», потенциальное влияние TRIPP на регион с точки зрения безопасности грузоперевозок и важность усилий администрации Трампа в процессе установления мира между Арменией и Азербайджаном. При этом было выражено недовольство нынешним уровнем отношений между Грузией и США. Следует также отметить, что грузинские СМИ освещали визит представителя Госдепартамента крайне ограниченно.
Тумасян не исключил, что обсуждение в Тбилиси могло касаться технической поддержки реализации проекта TRIPP, включая вопросы транзита через территорию Грузии оборудования для строительства железнодорожной и иной инфраструктуры.