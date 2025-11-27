ЧП на космодроме Байконур

На космодроме Байконур после запуска российского космического корабля «Союз МС-28» по неизвестной причине обвалилась кабина обслуживания, сообщил аналитик ракетных пусков Георгий Тришкин.

По его словам, которые приводит «Медуза», часть конструкции стартового стола упала под 31-й площадкой после запуска утром 27 ноября.

Российский популяризатор космонавтики Виталий Егоров сообщил, что на трансляции запуска «Союза», которую вел «Роскосмос», было видно, что «в газоотводном лотке под стартовым столом оказалась какая-то массивная металлическая конструкция, которой там быть не должно».

Егоров предположил, что это «балкон» обслуживания, который выдвигается из специальной ниши под стартовым столом, когда надо готовить ракету перед стартом, и прячется за бронированной стенкой, когда ракета стартует».

Георгий Тришкин отметил, что 31-я площадка на Байконуре — единственная площадка для запуска российских пилотируемых миссий к Международной космической станции. Он считает, что российские пуски кораблей «Союз» и «Прогресс» к МКС откладываются на неопределенный срок.

Виталий Егоров заявил, что «фактически с этого дня Россия лишилась возможности запускать в космос людей, чего не было с 1961 года».