Зять Трампа может стать главным переговорщиком по Украине
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

Зять Трампа может стать главным переговорщиком по Украине

27 ноября 2025, 23:23

Белый дом стал активно привлекать к переговорам по Украине зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, он может в скором времени заменить спецпосланника Стивена Уиткоффа. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники и экспертов.

В статье отмечается, что Кушнер длительное время выполнял одни из самых сложных дипломатических миссий своего тестя.

Во время первого срока Трампа Кушнер возглавлял усилия президента по нормализации отношений арабских государств с Израилем. Недавно его призвали помочь в заключении соглашения между Израилем и ХАМАС в Газе. Там план из 20 пунктов, носящий имя президента США, привел к перемирию между Израилем и ХАМАС и освобождению оставшихся израильских заложников.

«Теперь его задача — заставить замолчать орудия и дроны на передовой в Донбассе. Участие Кушнера в одном из самых сложных дипломатических маневров второго срока Трампа является частью плана президента по повторению прорыва в Газе», — заявили авторы материала.

Как отметил в беседе с FT советник по национальной безопасности бывшего вице-президента США Камалы Харрис Филипп Гордон, участие Кушнера в переговорах по Украине может стать прорывом в дипломатии: «Как и Уиткофф, он явно пользуется доверием президента, что является обязательным условием для любого успешного переговорщика... Но, в отличие от спецпосланника Уиткоффа, у Кушнера есть опыт дипломатии».

На следующей неделе Уиткофф и Кушнер могут полететь на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в надежде «завершить мирный план», заявил Трамп во вторник. Это будет первая встреча Уиткоффа с российским лидером в Кремле в сопровождении другого посланника Трампа.

Кушнер и Уиткофф принадлежат к разным поколениям, но близки друг другу, сказал американский чиновник, знакомый с их отношениями. В феврале Уиткофф говорил, что зять президента «убедил» его принять должность спецпосланника Трампа.

Президент США доверяет дипломатическому чутью своего зятя. «Мы всегда приглашаем Джареда, когда хотим заключить сделку. Иногда нам нужен его ум», — сказал Трамп в октябре в речи перед израильским парламентом.

