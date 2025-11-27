USD 1.7000
EUR 1.9722
RUB 2.1656
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

Задобривших Трампа бизнесменов обвиняют в коррупции

27 ноября 2025, 23:43

Два депутата от швейцарской Партии "зеленых" выдвинули обвинения в коррупции в отношении шести бизнесменов, которые во время встречи в Вашингтоне подарили президенту США Дональду Трампу часы Rolex и слиток золота якобы в надежде уговорить его снизить американские пошлины на импорт товаров из Швейцарии. Об этом сообщила швейцарская телекомпания RTS.

По ее информации, инициаторами проверки в отношении бизнесменов стали депутаты Рафаэль Махайм из франкоязычного кантона Во и Грета Гизин из италоязычного Тичино. Депутаты спросили, следует ли считать попытку подкупа иностранного должностного лица со стороны бизнесменов нарушением уголовного кодекса с учетом того, что «речь идет не о политиках, а о частных лицах». По мнению парламентариев, в этой ситуации на карту поставлена репутация швейцарских «институтов, уважение к верховенству закона и репутация Швейцарии на международном уровне».

По словам Махайма, весь мир и Швейцария стали свидетелями «нереальной сцены», в которой «руководители промышленных компаний осыпают американского президента подарками непристойной стоимости». Решение касательно начала расследования будет принято генпрокурором Швейцарии, уточняет RTS.

4 ноября шесть швейцарских миллиардеров, включая руководителей компаний, которым принадлежат люксовые бренды Rolex и Cartier, встретились в Вашингтоне с Трампом в надежде добиться снижения пошлин на импорт товаров из Швейцарии. Швейцарские СМИ сообщали, что в ходе встречи Трампу были подарены часы Rolex и слиток золота. 14 ноября власти Швейцарии заявили о том, что им удалось договориться с США о снижении таможенных пошлин на товары швейцарского производства с 39% до 15%, что ставит швейцарскую экономику вровень с конкурентами из Евросоюза.

