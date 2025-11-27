USD 1.7000
EUR 1.9722
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Новость дня
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

Китай строго предупреждает Японию

27 ноября 2025, 23:48 76

Министерство обороны КНР предупредило Японию, что если она осмелится пересечь красную линию в тайваньском вопросе, то заплатит высокую цену, сообщает китайское агентство «Синьхуа».

«Тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая, и то, как решить тайваньский вопрос, не имеет никакого отношения к Японии», - заявил представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь в ответ на ход реализации японского плана по размещению ракет средней дальности класса «земля-воздух» на острове Йонагуни, примерно в 110 километрах к востоку от Тайваня.

«Народно-освободительная армия Китая обладает мощными возможностями и надежными средствами для победы над любыми агрессорами», - сказал он.

Цзян Бинь предупредил, что «этот опасный подход» подорвет международный порядок, сложившийся после Второй мировой войны, и приведет Японию «к повторению ошибок ее милитаристского прошлого».

«Мы призываем японскую сторону полностью раскаяться в своих военных преступлениях и немедленно отказаться от опасных попыток», - сказал он.

О «доносной литературе»
О «доносной литературе» то есть о вечном
27 ноября 2025, 22:21 1272
Шпионский скандал между Турцией и ОАЭ. Что происходит?
Шпионский скандал между Турцией и ОАЭ. Что происходит? наши подробности
27 ноября 2025, 19:00 4044
В ВСУ подтвердили прорыв россиян
В ВСУ подтвердили прорыв россиян новость дополнена
27 ноября 2025, 22:24 1918
Израиль бьет по болевым точкам Ирана
Израиль бьет по болевым точкам Ирана наш комментарий
27 ноября 2025, 20:05 4077
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов все еще актуально
27 ноября 2025, 18:45 7934
В Америке раскрыли авторов «мирного плана»
В Америке раскрыли авторов «мирного плана»
27 ноября 2025, 22:08 1566
Утечка метана у заповедника «Янардаг»
Утечка метана у заповедника «Янардаг» ведомства принимают меры
27 ноября 2025, 20:33 2269
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок…
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок… наша аналитика; все еще актуально
27 ноября 2025, 16:11 4712
У Ирана отказали «чужие руки»
У Ирана отказали «чужие руки» наша корреспонденция; все еще актуально
27 ноября 2025, 13:37 3243
Иначе потеря Одессы и Николаева: Лукашенко советует Зеленскому идти на мир
Иначе потеря Одессы и Николаева: Лукашенко советует Зеленскому идти на мир обновлено 19:34
27 ноября 2025, 19:34 3581
Путин не ожидал от Трампа санкций
Путин не ожидал от Трампа санкций
27 ноября 2025, 18:57 3342

ЭТО ВАЖНО

О «доносной литературе»
О «доносной литературе» то есть о вечном
27 ноября 2025, 22:21 1272
Шпионский скандал между Турцией и ОАЭ. Что происходит?
Шпионский скандал между Турцией и ОАЭ. Что происходит? наши подробности
27 ноября 2025, 19:00 4044
В ВСУ подтвердили прорыв россиян
В ВСУ подтвердили прорыв россиян новость дополнена
27 ноября 2025, 22:24 1918
Израиль бьет по болевым точкам Ирана
Израиль бьет по болевым точкам Ирана наш комментарий
27 ноября 2025, 20:05 4077
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов все еще актуально
27 ноября 2025, 18:45 7934
В Америке раскрыли авторов «мирного плана»
В Америке раскрыли авторов «мирного плана»
27 ноября 2025, 22:08 1566
Утечка метана у заповедника «Янардаг»
Утечка метана у заповедника «Янардаг» ведомства принимают меры
27 ноября 2025, 20:33 2269
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок…
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок… наша аналитика; все еще актуально
27 ноября 2025, 16:11 4712
У Ирана отказали «чужие руки»
У Ирана отказали «чужие руки» наша корреспонденция; все еще актуально
27 ноября 2025, 13:37 3243
Иначе потеря Одессы и Николаева: Лукашенко советует Зеленскому идти на мир
Иначе потеря Одессы и Николаева: Лукашенко советует Зеленскому идти на мир обновлено 19:34
27 ноября 2025, 19:34 3581
Путин не ожидал от Трампа санкций
Путин не ожидал от Трампа санкций
27 ноября 2025, 18:57 3342
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться