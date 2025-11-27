Китай строго предупреждает Японию

Министерство обороны КНР предупредило Японию, что если она осмелится пересечь красную линию в тайваньском вопросе, то заплатит высокую цену, сообщает китайское агентство «Синьхуа».

«Тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая, и то, как решить тайваньский вопрос, не имеет никакого отношения к Японии», - заявил представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь в ответ на ход реализации японского плана по размещению ракет средней дальности класса «земля-воздух» на острове Йонагуни, примерно в 110 километрах к востоку от Тайваня.

«Народно-освободительная армия Китая обладает мощными возможностями и надежными средствами для победы над любыми агрессорами», - сказал он.

Цзян Бинь предупредил, что «этот опасный подход» подорвет международный порядок, сложившийся после Второй мировой войны, и приведет Японию «к повторению ошибок ее милитаристского прошлого».

«Мы призываем японскую сторону полностью раскаяться в своих военных преступлениях и немедленно отказаться от опасных попыток», - сказал он.