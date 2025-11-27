Евробаскет-2029: Азербайджан проиграл Северной Македонии в стартовом матче

USD 1.7000
27 ноября 2025, 23:55 400

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу провела первый матч в отборочном турнире чемпионата Европы-2029.

В Скопье подопечные Тахира Бахшиева играли против Северной Македонии. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 87:49.

Самым результативным в сборной Азербайджана был Амиль Гамзаев, набравший 12 очков.

Азербайджан и Северная Македония выступают в группе «А» вместе с Люксембургом и Ирландией. 30 ноября наши баскетболисты примут в Баку сборную Люксембурга.

На первом этапе отбора 10 сборных поделены на три группы. Четыре команды - три победителя групп и лучшая вторая сборная - выйдут во второй раунд, где присоединятся к восьми командам.

