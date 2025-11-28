Долетит ли Азербайджан до Эмиратов?

Космос стремительно превращается в новую точку притяжения Ближнего Востока. Если еще десять лет назад страны этого взрывоопасного региона обсуждали главным образом закупки истребителей, интеграцию систем противовоздушной обороны и рост беспилотных платформ, то сегодня на Dubai Airshow — крупнейшем авиасалоне макрорегиона — в центре внимания оказались орбитальные телекоммуникации, астронавтика, радары с синтезированной апертурой, робототехника для лунных миссий и спутники наблюдения, носящие имена действующих лидеров. С 17 по 21 ноября в Dubai World Central проходил девятнадцатый Dubai Airshow — пространство, где авиастроение, оборонные корпорации и космические агентства впервые выступили как единая технологическая экосистема. Более двухсот воздушных платформ, включая модели истребителей F-35, беспилотники 4-го и 5-го поколений и самолеты специального назначения, соседствовали с лунными роверами, спутниковыми констелляциями и инженерными стендами аэрокосмических стартапов.

Однако истинным центром притяжения стала космическая программа Объединенных Арабских Эмиратов — державы, которая всего за два десятилетия прошла путь от полного отсутствия аэрокосмической отрасли до реального лидерства в новом арабском космическом цикле. Эмираты привезли на выставку крупнейший космический павильон за всю историю шоу — совместный проект с Космическим агентством ОАЭ. В нем демонстрировались платформы радиолокационных спутников, оптические системы высокого разрешения, макеты лунных аппаратов, технологии орбитальной связи и разработки для спутниковых созвездий. По оценке специалистов, ОАЭ создали устойчивую экосистему: в стране работает около 200 компаний, занимающихся космическими технологиями, включая международные представительства, существует собственный цикл разработки спутников, действует программа пилотируемых полетов, уже отправившая двух астронавтов на Международную космическую станцию, один из которых шесть месяцев служил главным инженером всей орбитальной платформы. В ОАЭ разрабатываются также три направления радиолокационных спутников, а консорциум SPACE42 формирует спутниковые комплексы как экспортный продукт. Символом этого технологического рывка стал спутник MBZ-SAT — самый продвинутый оптический аппарат в арабском мире. В 2026 году Эмираты планируют еще более амбициозный проект — осуществить при поддержке американской платформы мягкую посадку собственного робота на обратной стороне Луны.

Но космическая гонка на Ближнем Востоке не ограничивается Эмиратами. К примеру, Саудовская Аравия включила космос в стратегию «Видение-2030», создала космическое агентство, отправила в космос астронавтов Раяну Барнави и Али Аль-Карни, а также разрабатывает собственные спутниковые платформы. Оман строит космодром Itlaq и запускает спутники, созданные китайской Star Vision. Египет развивает «космический город» и стал ядром Африканского космического агентства, а Марокко и Иордания развивают спутниковые программы различного уровня. Характерно, что в этой быстро формирующейся орбитальной архитектуре все чаще упоминается Азербайджан — единственная страна Южного Кавказа, обладающая полноценной национальной космической инфраструктурой. Баку уже располагает собственной орбитальной группировкой, в которую входят спутники связи Azerspace-1 и Azerspace-2, обеспечивающие телекоммуникации в Европе, Азии и Африке, а также спутник наблюдения Azersky, позволяющий решать задачи картографии, мониторинга природных ресурсов, экологического анализа и военной аналитики. Сегодня Азербайджан готовится к обновлению своей космической группировки и рассматривается игроками Ближнего Востока как естественный партнер будущих технологических проектов. В условиях стремительно растущей роли космоса для обороны, связи и коммерческих сервисов Баку становится важным мостом между арабскими космическими державами, Турцией и рынками Евразии, а его телекоммуникационная инфраструктура делает страну привлекательным участником крупных трансрегиональных проектов.