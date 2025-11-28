USD 1.7000
EUR 1.9722
RUB 2.1656
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

Америка «недостойна вести с нами переговоры»: Хаменеи выступил с заявлениями

00:50

В четверг вечером верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с речью, посвященной текущим проблемам в стране, регионе и мире.

Как сообщают иранские СМИ, Хаменеи, в частности, заявил, что США и Израиль «ушли с пустыми руками» во время 12-дневной войны с Ираном и после ударов по иранским ядерным объектам.

«Мы победили в 12-дневной войне как Израиль, так и США. Они пришли, сотворили зло, получили сдачи и в итоге ушли с пустыми руками, не достигнув ни одной из своих целей», — сказал Хаменеи.

Он при этом признал, что Иран понес болезненные потери.

Верховный лидер Ирана охарактеризовал нынешние власти США как «разжигателей войны и соучастников преступлений сионистского режима», заявив, что исламская республика считает, что правительство США «недостойно вести с ним переговоры».

Хаменеи также отверг сообщения о том, что Тегеран передавал Вашингтону какое-либо послание через третью сторону, назвав это «полной ложью». «Они пускают слухи о том, что Иран передал сообщение США через какую-то страну, и это полная ложь», - цитирует «Аль-Арабия» Хаменеи.

Он добавил, что Тегерану в настоящий момент не следует идти на контакт или какое-либо взаимодействие с американской администрацией.

Иранское агентство Mehr напоминает, что ранее некоторые СМИ передавали, будто наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман передал сообщение от президента Ирана Масуда Пезешкиана президенту США Дональду Трампу.

В своем обращении Хаменеи также заявил, что США якобы разожгли «дорогостоящую и бесполезную войну» в Украине: «Действующий президент США говорил, что решит проблему в течение трех дней, однако по прошествии года [Вашингтон] навязывает силой план из 28 пунктов стране, которую они втянули в войну».

