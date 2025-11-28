Меркель подала голос: «Мы не сумели предотвратить эту войну»

В начале октября вспыхнул скандал вокруг слов экс-канцлера о противодействии стран Балтии и Польши переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным летом 2021 года, когда Россия сосредотачивала войска на украинской границе.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель опровергла публикации, в которых утверждалось, что она возлагала на Польшу и страны Балтии ответственность за начало войны России против Украины. В интервью телеканалу Phoenix Меркель заявила, что ее комментарии были искажены.

В интервью Phoenix Меркель заявила, что пересказы в прессе ее интервью в начале октября были фейком. «Такое нужно называть фейковыми новостями, поскольку об этом вообще не было сказано. Это было просто обсуждение хронологических событий, которые уже представлены в моей книге. В течение года ни у кого это не вызывало возмущения. А потом поднялся большой шум, потому что почти никто больше не читает оригинал», — сказала Меркель.

«Нет! Мы все провалились — и я, и все остальные — мы все не сумели предотвратить эту войну, в том числе в наших переговорах с американцами», — так Меркель ответила на вопрос, обвиняла ли она страны Балтии и Польшу.

В вышедшем в начале октября интервью венгерскому изданию Partizán Меркель сказала, что страны Балтии и Польша на саммите ЕС летом 2021 года заблокировали ее предложение организовать ее и французского президента Макрона встречу с Путиным. «За несколько дней до того, как я выступила с этим предложением на Европейском совете, с Путиным встретился президент США Джо Байден. И я просто считала, что это будет неправильно, если европейцы не будут разговаривать с Путиным и полностью оставят эту задачу американской администрации», — передает Politico слова Меркель, сказанные в интервью Phoenix.

После 6 октября, когда появилось то венгерское интервью Меркель и затем его пересказы в прессе Германии и других стран, многие политики и комментаторы в Восточной Европе возмутились заявлением экс-канцлера, посчитав, что она все-таки обвиняет Эстонию, Латвию, Литву и Польшу в том, что они будто вели дело к войне.

Некоторые политики и журналисты напомнили, что Меркель на том июньском саммите не просто предложила вести переговоры с Путиным, но она предлагала пригласить президента РФ в Европу на саммит с ней и Макроном.

Впоследствии Меркель несколько раз говорила, что контакты с Путиным нужны были, чтобы предотвратить ситуацию, которая привела к войне в Украине.