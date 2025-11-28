USD 1.7000
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

Офис Зеленского: Украина не отдаст земли

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что, пока Владимир Зеленский остается президентом, он не согласится отдать территории в обмен на мир. Об этом Ермак сказал в интервью журналисту The Atlantic Саймону Шустеру.

«Сегодня ни один здравомыслящий человек не подпишет документ об уступке территории. Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы уступим территорию. Он не подпишет документ об уступке территории. Конституция запрещает это. Никто не может этого сделать, если только не хочет пойти против украинской конституции и украинского народа», — заявил Ермак.

По его словам, Украина готова обсуждать только то, где должна проходить линия, разграничивающая территории, контролируемые воюющими сторонами. «Все, о чем мы можем реально говорить сейчас, — это определение линии соприкосновения. И это то, что нам нужно сделать», — сказал Ермак.

Шустер отметил, что Ермак впервые изложил позицию Украины на следующем раунде переговоров о мирном урегулировании российско-украинской войны.

Ранее Украина в ходе переговоров с США согласовала большинство условий «мирного плана», предложенного американской стороной. По словам президента США Дональда Трампа, «план» по Украине сократился с изначальных 28 пунктов до 22. Нерешенными остались вопросы территорий и вступления Украины в НАТО.

Американские власти рассчитывали, что Украина подпишет соглашение с США о мирном урегулировании до 27 ноября. Ермак говорил, что Зеленский хочет встретиться с Трампом «как можно скорее», но пока президенты не встречались. Переговоры США и Украины пройдут на этой и следующей неделях, сообщил Зеленский 27 ноября. Переговоры в России пройдут в начале следующей недели, сообщил президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что война завершится после того, как войска Украины уйдут с занимаемых территорий, в противном случае Россия «добьется этого вооруженным путем».

