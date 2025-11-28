USD 1.7000
EUR 1.9722
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Новость дня
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

Плодотворные встречи помощника президента в Брюсселе

01:56 188

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился в Брюсселе с официальными лицами Европейского союза. Об этом сообщается в публикации Хикмета Гаджиева в соцсети Х.

«Мне было приятно обсудить с коллегами из Европейского союза недавнюю позитивную динамику в отношениях между Азербайджаном и ЕС», - указал помощник президента.

Хикмет Гаджиев сообщил, что стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней повестки дня, обсудили перспективы дальнейшего укрепления партнерства между Азербайджаном и Евросоюзом.

Помощник президента Азербайджана также сообщил, что встретился в Брюсселе с членами Комитета по политике и безопасности Европейского союза (ЕС).

«Сегодня в Брюсселе мы провели содержательные обсуждения с членами Комитета по политике и безопасности Европейского союза по вопросам углубления сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом. Я благодарен председателю комитета, послу Дельфин Пронк. Я проинформировал членов комитета о продвигаемой Азербайджаном в регионе повестке мира, а также об экономических преимуществах мира, развитии Зангезурского коридора и мерах по укреплению доверия. Благодарю членов Комитета за выражение полной поддержки будущих шагов по укреплению нашего сотрудничества и партнерства с ЕС», – написал Х. Гаджиев в своей публикации.

Офис Зеленского: Украина не отдаст земли
Офис Зеленского: Украина не отдаст земли
01:37 685
Россияне продвигаются в четырех областях Украины
Россияне продвигаются в четырех областях Украины обновлено 01:24
01:24 3473
Имран Хан убит или жив?
Имран Хан убит или жив? актуальный комментарий
01:00 956
Израиль бьет по болевым точкам Ирана
Израиль бьет по болевым точкам Ирана наш комментарий
27 ноября 2025, 20:05 4856
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»?
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»? новые подробности
27 ноября 2025, 22:35 4267
Креативная индустрия в глобальном масштабе
Креативная индустрия в глобальном масштабе все еще актуально
27 ноября 2025, 19:57 1068
Америка «недостойна вести с нами переговоры»: Хаменеи выступил с заявлениями
Америка «недостойна вести с нами переговоры»: Хаменеи выступил с заявлениями
00:50 446
Долетит ли Азербайджан до Эмиратов?
Долетит ли Азербайджан до Эмиратов? летит наш самолет прямо в облака
00:47 874
О «доносной литературе»
О «доносной литературе» то есть о вечном
27 ноября 2025, 22:21 2143
Шпионский скандал между Турцией и ОАЭ. Что происходит?
Шпионский скандал между Турцией и ОАЭ. Что происходит? наши подробности
27 ноября 2025, 19:00 4706
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов все еще актуально
27 ноября 2025, 18:45 8724

ЭТО ВАЖНО

Офис Зеленского: Украина не отдаст земли
Офис Зеленского: Украина не отдаст земли
01:37 685
Россияне продвигаются в четырех областях Украины
Россияне продвигаются в четырех областях Украины обновлено 01:24
01:24 3473
Имран Хан убит или жив?
Имран Хан убит или жив? актуальный комментарий
01:00 956
Израиль бьет по болевым точкам Ирана
Израиль бьет по болевым точкам Ирана наш комментарий
27 ноября 2025, 20:05 4856
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»?
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»? новые подробности
27 ноября 2025, 22:35 4267
Креативная индустрия в глобальном масштабе
Креативная индустрия в глобальном масштабе все еще актуально
27 ноября 2025, 19:57 1068
Америка «недостойна вести с нами переговоры»: Хаменеи выступил с заявлениями
Америка «недостойна вести с нами переговоры»: Хаменеи выступил с заявлениями
00:50 446
Долетит ли Азербайджан до Эмиратов?
Долетит ли Азербайджан до Эмиратов? летит наш самолет прямо в облака
00:47 874
О «доносной литературе»
О «доносной литературе» то есть о вечном
27 ноября 2025, 22:21 2143
Шпионский скандал между Турцией и ОАЭ. Что происходит?
Шпионский скандал между Турцией и ОАЭ. Что происходит? наши подробности
27 ноября 2025, 19:00 4706
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов все еще актуально
27 ноября 2025, 18:45 8724
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться