Плодотворные встречи помощника президента в Брюсселе

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился в Брюсселе с официальными лицами Европейского союза. Об этом сообщается в публикации Хикмета Гаджиева в соцсети Х.
I was pleased to discuss with the colleagues from the European Union the recent positive dynamic in the relations between Azerbaijan and the EU.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 27, 2025
We exchanged views on a broad range of issues on the bilateral agenda and prospects of further enhancing Azerbaijan-EU partnership. pic.twitter.com/ncyUTadWKa
«Мне было приятно обсудить с коллегами из Европейского союза недавнюю позитивную динамику в отношениях между Азербайджаном и ЕС», - указал помощник президента.
Хикмет Гаджиев сообщил, что стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней повестки дня, обсудили перспективы дальнейшего укрепления партнерства между Азербайджаном и Евросоюзом.
Помощник президента Азербайджана также сообщил, что встретился в Брюсселе с членами Комитета по политике и безопасности Европейского союза (ЕС).
Today in Brussels we held substantive discussions with the members of the Political and Security Committee of the European Union on deepening cooperation between Azerbaijan and the European Union.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 27, 2025
I am thankful to @FienBZ Ambassador Delphine Pronk, Chair of the Committee.
I… pic.twitter.com/BNUMXcj6Eo
«Сегодня в Брюсселе мы провели содержательные обсуждения с членами Комитета по политике и безопасности Европейского союза по вопросам углубления сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом. Я благодарен председателю комитета, послу Дельфин Пронк. Я проинформировал членов комитета о продвигаемой Азербайджаном в регионе повестке мира, а также об экономических преимуществах мира, развитии Зангезурского коридора и мерах по укреплению доверия. Благодарю членов Комитета за выражение полной поддержки будущих шагов по укреплению нашего сотрудничества и партнерства с ЕС», – написал Х. Гаджиев в своей публикации.