Украинские беспилотники атакуют российские города

Украинские беспилотники поздно вечером в четверг атакуют Новороссийск. В городе объявлена тревога, сообщил в соцсетях мэр Андрей Кравченко.

В Геленджике объявлена беспилотная опасность. В Новороссийске расположены гражданский порт и база российского Черноморского флота, украинские дроны регулярно атакуют цели в этом городе, отмечает BBC. Информации о последствиях налета пока нет.

Российские мониторинговые каналы вечером в четверг сообщали о десятках украинских дронов, летевших на Крым, через Крым и вокруг полуострова на Краснодарский край, где расположен Новороссийск, а также через приграничные области вглубь территории России. На этом фоне Росавиация закрыла аэропорты Волгограда, Саратова и Пензы.

Подтверждений относительно количества запущенных дронов и информации о налетах на какие-либо конкретные районы пока нет.

Власти Мордовии сообющили, что в регионе объявили режим беспилотной опасности. «На территории Республики Мордовия объявлен сигнал «Беспилотная опасность», — говорится в сообщении властей.