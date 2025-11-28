USD 1.7000
EUR 1.9722
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Новость дня
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

Перед приездом Папы в Изник Мехмет Али Агджа дал о себе знать

02:41 546

Полиция вывезла стрелявшего в Папу Римского Иоанна Павла II Мехмета Али Агджу из города Изник накануне визита Папы Римского Льва XIV. Об этом сообщили турецкие СМИ.

По информации Halk TV, стрелявший в 1981 году в Иоанна Павла II гражданин Турции Мехмет Али Агджа приехал в Изник, чтобы присутствовать на прибытии в город Папы Римского Льва XIV.

Мехмет Али Агджа

«Прибытие в Изник Папы Римского — это экстраординарное событие. Я его здесь приветствую. Мы рады принять его здесь в качестве гостя», — приводит телеканал слова Агджи.

За день до прибытия Папы в Изник Агджа был вывезен из города под конвоем полиции, сообщает телеканал.

Мехмет Али Агджа в 1979 году застрелил главного редактора газеты Milliyet Абди Ипекчи и был приговорен за это к тюремному сроку, однако сбежал и добрался до Ватикана, где в 1981 году совершил покушение на Папу Римского Иоанна Павла II, напоминает телеканал. Преступник получил пожизненный срок в Италии, где отсидел 19 лет и был депортирован в Турцию после встречи с Иоанном Павлом II, который его простил. В Турции Агджа отсидел в тюрьме 10 лет и после был освобожден.

Папа Иоанн Павел II посетил Мехмета Али Агджу в тюрьме

В четверг Папа Римский Лев XIV прибыл с визитом в Анкару, где у него проходят официальные встречи. Затем он отправится в Стамбул. Одним из центральных событий визита будут торжества в Изнике, приуроченные к 1700-летию первого Вселенского собора в Никее (нынешний Изник). Кроме Турции, Лев XIV посетит Ливан.

Офис Зеленского: Украина не отдаст земли
Офис Зеленского: Украина не отдаст земли
01:37 1407
Россияне продвигаются в четырех областях Украины
Россияне продвигаются в четырех областях Украины обновлено 01:24
01:24 3950
Имран Хан убит или жив?
Имран Хан убит или жив? актуальный комментарий
01:00 1528
Израиль бьет по болевым точкам Ирана
Израиль бьет по болевым точкам Ирана наш комментарий
27 ноября 2025, 20:05 5015
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»?
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»? новые подробности
27 ноября 2025, 22:35 4962
Креативная индустрия в глобальном масштабе
Креативная индустрия в глобальном масштабе все еще актуально
27 ноября 2025, 19:57 1128
Америка «недостойна вести с нами переговоры»: Хаменеи выступил с заявлениями
Америка «недостойна вести с нами переговоры»: Хаменеи выступил с заявлениями
00:50 613
Долетит ли Азербайджан до Эмиратов?
Долетит ли Азербайджан до Эмиратов? летит наш самолет прямо в облака
00:47 1249
О «доносной литературе»
О «доносной литературе» то есть о вечном
27 ноября 2025, 22:21 2402
Шпионский скандал между Турцией и ОАЭ. Что происходит?
Шпионский скандал между Турцией и ОАЭ. Что происходит? наши подробности
27 ноября 2025, 19:00 4867
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов все еще актуально
27 ноября 2025, 18:45 8971

ЭТО ВАЖНО

Офис Зеленского: Украина не отдаст земли
Офис Зеленского: Украина не отдаст земли
01:37 1407
Россияне продвигаются в четырех областях Украины
Россияне продвигаются в четырех областях Украины обновлено 01:24
01:24 3950
Имран Хан убит или жив?
Имран Хан убит или жив? актуальный комментарий
01:00 1528
Израиль бьет по болевым точкам Ирана
Израиль бьет по болевым точкам Ирана наш комментарий
27 ноября 2025, 20:05 5015
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»?
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»? новые подробности
27 ноября 2025, 22:35 4962
Креативная индустрия в глобальном масштабе
Креативная индустрия в глобальном масштабе все еще актуально
27 ноября 2025, 19:57 1128
Америка «недостойна вести с нами переговоры»: Хаменеи выступил с заявлениями
Америка «недостойна вести с нами переговоры»: Хаменеи выступил с заявлениями
00:50 613
Долетит ли Азербайджан до Эмиратов?
Долетит ли Азербайджан до Эмиратов? летит наш самолет прямо в облака
00:47 1249
О «доносной литературе»
О «доносной литературе» то есть о вечном
27 ноября 2025, 22:21 2402
Шпионский скандал между Турцией и ОАЭ. Что происходит?
Шпионский скандал между Турцией и ОАЭ. Что происходит? наши подробности
27 ноября 2025, 19:00 4867
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов все еще актуально
27 ноября 2025, 18:45 8971
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться