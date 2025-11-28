Перед приездом Папы в Изник Мехмет Али Агджа дал о себе знать

По информации Halk TV, стрелявший в 1981 году в Иоанна Павла II гражданин Турции Мехмет Али Агджа приехал в Изник, чтобы присутствовать на прибытии в город Папы Римского Льва XIV.

«Прибытие в Изник Папы Римского — это экстраординарное событие. Я его здесь приветствую. Мы рады принять его здесь в качестве гостя», — приводит телеканал слова Агджи.

За день до прибытия Папы в Изник Агджа был вывезен из города под конвоем полиции, сообщает телеканал.

Мехмет Али Агджа в 1979 году застрелил главного редактора газеты Milliyet Абди Ипекчи и был приговорен за это к тюремному сроку, однако сбежал и добрался до Ватикана, где в 1981 году совершил покушение на Папу Римского Иоанна Павла II, напоминает телеканал. Преступник получил пожизненный срок в Италии, где отсидел 19 лет и был депортирован в Турцию после встречи с Иоанном Павлом II, который его простил. В Турции Агджа отсидел в тюрьме 10 лет и после был освобожден.