Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

Азербайджанская нефть подорожала

10:02 374

Нефть марки Azeri Light (CIF) на мировых рынках подорожала.

Цена на азербайджанскую нефть за 1 баррель выросла на 0,77 доллара США, или на 1,2% и составила $66,05.

Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины пессимистические ожидания американского эксперта
01:18 4264
О «доносной литературе»
О «доносной литературе» то есть о вечном; все еще актуально
27 ноября 2025, 22:21 3769
Офис Зеленского: Украина не отдаст земли
Офис Зеленского: Украина не отдаст земли
01:37 4744
Россияне продвигаются в четырех областях Украины
Россияне продвигаются в четырех областях Украины обновлено 01:24
01:24 6329
Имран Хан убит или жив?
Имран Хан убит или жив? актуальный комментарий
01:00 4498
Израиль бьет по болевым точкам Ирана
Израиль бьет по болевым точкам Ирана наш комментарий
27 ноября 2025, 20:05 5905
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»?
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»? новые подробности
27 ноября 2025, 22:35 8694
Креативная индустрия в глобальном масштабе
Креативная индустрия в глобальном масштабе все еще актуально
27 ноября 2025, 19:57 1370
Америка «недостойна вести с нами переговоры»: Хаменеи выступил с заявлениями
Америка «недостойна вести с нами переговоры»: Хаменеи выступил с заявлениями
00:50 1363
Долетит ли Азербайджан до Эмиратов?
Долетит ли Азербайджан до Эмиратов? летит наш самолет прямо в облака
00:47 3410
Шпионский скандал между Турцией и ОАЭ. Что происходит?
Шпионский скандал между Турцией и ОАЭ. Что происходит? наши подробности
27 ноября 2025, 19:00 5613

