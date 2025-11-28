Азербайджанская нефть подорожала

Нефть марки Azeri Light (CIF) на мировых рынках подорожала.
Цена на азербайджанскую нефть за 1 баррель выросла на 0,77 доллара США, или на 1,2% и составила $66,05.
