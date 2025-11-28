USD 1.7000
EUR 1.9722
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Новость дня
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

В Азербайджане раскрыли масштабную схему торговли банковскими картами

видео
10:16 514

Киберполиция продолжает оперативные мероприятия в отношении лиц, занимающихся куплей-продажей банковских карт, используемых для перевода денежных средств, полученных от незаконно организованных в социальных сетях азартных и букмекерских игр онлайн. Как сообщает МВД, в результате рейдов были задержаны 8 человек - Дильгам Умудов, Нургасан Балаев, Сарвар Мамедов, Заур Мамедзаде, Атабала Гараев, Эльчин Искендеров, Фарид Гадиров и Джошгун Джафарли.

В ходе расследования было установлено, что задержанные лица приобретали банковские карты у отдельных граждан, выплачивая им деньги. Затем эти карты продавались лицам, организующим незаконные азартные игры онлайн и управляемым из-за рубежа преимущественно через социальную сеть Telegram, с целью их использования в преступной деятельности.

В ходе операции было выявлено, что сотни банковских карт, полученных задержанными, использовались в этом и других киберпреступлениях.

Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины пессимистические ожидания американского эксперта
01:18 4265
О «доносной литературе»
О «доносной литературе» то есть о вечном; все еще актуально
27 ноября 2025, 22:21 3769
Офис Зеленского: Украина не отдаст земли
Офис Зеленского: Украина не отдаст земли
01:37 4744
Россияне продвигаются в четырех областях Украины
Россияне продвигаются в четырех областях Украины обновлено 01:24
01:24 6330
Имран Хан убит или жив?
Имран Хан убит или жив? актуальный комментарий
01:00 4498
Израиль бьет по болевым точкам Ирана
Израиль бьет по болевым точкам Ирана наш комментарий
27 ноября 2025, 20:05 5905
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»?
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»? новые подробности
27 ноября 2025, 22:35 8696
Креативная индустрия в глобальном масштабе
Креативная индустрия в глобальном масштабе все еще актуально
27 ноября 2025, 19:57 1371
Америка «недостойна вести с нами переговоры»: Хаменеи выступил с заявлениями
Америка «недостойна вести с нами переговоры»: Хаменеи выступил с заявлениями
00:50 1363
Долетит ли Азербайджан до Эмиратов?
Долетит ли Азербайджан до Эмиратов? летит наш самолет прямо в облака
00:47 3412
Шпионский скандал между Турцией и ОАЭ. Что происходит?
Шпионский скандал между Турцией и ОАЭ. Что происходит? наши подробности
27 ноября 2025, 19:00 5613

ЭТО ВАЖНО

Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины пессимистические ожидания американского эксперта
01:18 4265
О «доносной литературе»
О «доносной литературе» то есть о вечном; все еще актуально
27 ноября 2025, 22:21 3769
Офис Зеленского: Украина не отдаст земли
Офис Зеленского: Украина не отдаст земли
01:37 4744
Россияне продвигаются в четырех областях Украины
Россияне продвигаются в четырех областях Украины обновлено 01:24
01:24 6330
Имран Хан убит или жив?
Имран Хан убит или жив? актуальный комментарий
01:00 4498
Израиль бьет по болевым точкам Ирана
Израиль бьет по болевым точкам Ирана наш комментарий
27 ноября 2025, 20:05 5905
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»?
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»? новые подробности
27 ноября 2025, 22:35 8696
Креативная индустрия в глобальном масштабе
Креативная индустрия в глобальном масштабе все еще актуально
27 ноября 2025, 19:57 1371
Америка «недостойна вести с нами переговоры»: Хаменеи выступил с заявлениями
Америка «недостойна вести с нами переговоры»: Хаменеи выступил с заявлениями
00:50 1363
Долетит ли Азербайджан до Эмиратов?
Долетит ли Азербайджан до Эмиратов? летит наш самолет прямо в облака
00:47 3412
Шпионский скандал между Турцией и ОАЭ. Что происходит?
Шпионский скандал между Турцией и ОАЭ. Что происходит? наши подробности
27 ноября 2025, 19:00 5613
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться