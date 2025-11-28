В Азербайджане раскрыли масштабную схему торговли банковскими картами

Киберполиция продолжает оперативные мероприятия в отношении лиц, занимающихся куплей-продажей банковских карт, используемых для перевода денежных средств, полученных от незаконно организованных в социальных сетях азартных и букмекерских игр онлайн. Как сообщает МВД, в результате рейдов были задержаны 8 человек - Дильгам Умудов, Нургасан Балаев, Сарвар Мамедов, Заур Мамедзаде, Атабала Гараев, Эльчин Искендеров, Фарид Гадиров и Джошгун Джафарли.

В ходе расследования было установлено, что задержанные лица приобретали банковские карты у отдельных граждан, выплачивая им деньги. Затем эти карты продавались лицам, организующим незаконные азартные игры онлайн и управляемым из-за рубежа преимущественно через социальную сеть Telegram, с целью их использования в преступной деятельности.

В ходе операции было выявлено, что сотни банковских карт, полученных задержанными, использовались в этом и других киберпреступлениях.