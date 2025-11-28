Обыски у правой руки Зеленского?

НАБУ и САП проводят обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака в правительственном квартале утром 28 ноября, сообщает корреспондент «Украинской правды» с места события.
Журналистам УП удалось заснять, как на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП.
*** 10:19
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, утверждает депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.
Другие источники пока не подтверждают данной информации.