Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

Обыски у правой руки Зеленского?

НАБУ и САП проводят обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака в правительственном квартале утром 28 ноября, сообщает корреспондент «Украинской правды» с места события.

Журналистам УП удалось заснять, как на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, утверждает депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

Другие источники пока не подтверждают данной информации.

Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины пессимистические ожидания американского эксперта
01:18
О «доносной литературе»
О «доносной литературе» то есть о вечном; все еще актуально
27 ноября 2025, 22:21
Офис Зеленского: Украина не отдаст земли
Офис Зеленского: Украина не отдаст земли
01:37
Россияне продвигаются в четырех областях Украины
Россияне продвигаются в четырех областях Украины обновлено 01:24
01:24
Имран Хан убит или жив?
Имран Хан убит или жив? актуальный комментарий
01:00
Израиль бьет по болевым точкам Ирана
Израиль бьет по болевым точкам Ирана наш комментарий
27 ноября 2025, 20:05
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»?
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»? новые подробности
27 ноября 2025, 22:35
Креативная индустрия в глобальном масштабе
Креативная индустрия в глобальном масштабе все еще актуально
27 ноября 2025, 19:57
Америка «недостойна вести с нами переговоры»: Хаменеи выступил с заявлениями
Америка «недостойна вести с нами переговоры»: Хаменеи выступил с заявлениями
00:50
Долетит ли Азербайджан до Эмиратов?
Долетит ли Азербайджан до Эмиратов? летит наш самолет прямо в облака
00:47
Шпионский скандал между Турцией и ОАЭ. Что происходит?
Шпионский скандал между Турцией и ОАЭ. Что происходит? наши подробности
27 ноября 2025, 19:00

