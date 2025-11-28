USD 1.7000
EUR 1.9722
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Новость дня
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

Дата заседания «3+3» не согласована

10:29 169

Дата и место очередной встречи в формате «3+3» пока не определены. Об этом сообщили в МИД Армении.

По информации ведомства, вопрос организации заседания обсуждается уже несколько месяцев. Страны-участницы рассматривают возможность проведения встречи в Ереване или Баку.

В МИД напомнили, что по итогам предыдущего заседания участники региональной платформы договорились согласовать дату и место следующей встречи по дипломатическим каналам, учитывая взаимное понимание о том, что два предстоящих заседания должны пройти в Ереване и Баку.

В ведомстве отметили, что в этом направлении продолжаются конструктивные обсуждения.

Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины пессимистические ожидания американского эксперта
01:18 4269
О «доносной литературе»
О «доносной литературе» то есть о вечном; все еще актуально
27 ноября 2025, 22:21 3769
Офис Зеленского: Украина не отдаст земли
Офис Зеленского: Украина не отдаст земли
01:37 4744
Россияне продвигаются в четырех областях Украины
Россияне продвигаются в четырех областях Украины обновлено 01:24
01:24 6332
Имран Хан убит или жив?
Имран Хан убит или жив? актуальный комментарий
01:00 4501
Израиль бьет по болевым точкам Ирана
Израиль бьет по болевым точкам Ирана наш комментарий
27 ноября 2025, 20:05 5905
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»?
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»? новые подробности
27 ноября 2025, 22:35 8698
Креативная индустрия в глобальном масштабе
Креативная индустрия в глобальном масштабе все еще актуально
27 ноября 2025, 19:57 1372
Америка «недостойна вести с нами переговоры»: Хаменеи выступил с заявлениями
Америка «недостойна вести с нами переговоры»: Хаменеи выступил с заявлениями
00:50 1363
Долетит ли Азербайджан до Эмиратов?
Долетит ли Азербайджан до Эмиратов? летит наш самолет прямо в облака
00:47 3415
Шпионский скандал между Турцией и ОАЭ. Что происходит?
Шпионский скандал между Турцией и ОАЭ. Что происходит? наши подробности
27 ноября 2025, 19:00 5613

ЭТО ВАЖНО

Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины пессимистические ожидания американского эксперта
01:18 4269
О «доносной литературе»
О «доносной литературе» то есть о вечном; все еще актуально
27 ноября 2025, 22:21 3769
Офис Зеленского: Украина не отдаст земли
Офис Зеленского: Украина не отдаст земли
01:37 4744
Россияне продвигаются в четырех областях Украины
Россияне продвигаются в четырех областях Украины обновлено 01:24
01:24 6332
Имран Хан убит или жив?
Имран Хан убит или жив? актуальный комментарий
01:00 4501
Израиль бьет по болевым точкам Ирана
Израиль бьет по болевым точкам Ирана наш комментарий
27 ноября 2025, 20:05 5905
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»?
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»? новые подробности
27 ноября 2025, 22:35 8698
Креативная индустрия в глобальном масштабе
Креативная индустрия в глобальном масштабе все еще актуально
27 ноября 2025, 19:57 1372
Америка «недостойна вести с нами переговоры»: Хаменеи выступил с заявлениями
Америка «недостойна вести с нами переговоры»: Хаменеи выступил с заявлениями
00:50 1363
Долетит ли Азербайджан до Эмиратов?
Долетит ли Азербайджан до Эмиратов? летит наш самолет прямо в облака
00:47 3415
Шпионский скандал между Турцией и ОАЭ. Что происходит?
Шпионский скандал между Турцией и ОАЭ. Что происходит? наши подробности
27 ноября 2025, 19:00 5613
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться