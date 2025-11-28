Дата заседания «3+3» не согласована

Дата и место очередной встречи в формате «3+3» пока не определены. Об этом сообщили в МИД Армении.

По информации ведомства, вопрос организации заседания обсуждается уже несколько месяцев. Страны-участницы рассматривают возможность проведения встречи в Ереване или Баку.

В МИД напомнили, что по итогам предыдущего заседания участники региональной платформы договорились согласовать дату и место следующей встречи по дипломатическим каналам, учитывая взаимное понимание о том, что два предстоящих заседания должны пройти в Ереване и Баку.

В ведомстве отметили, что в этом направлении продолжаются конструктивные обсуждения.