Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Трамп обещает сухопутную операцию против венесуэльских наркокартелей

США «очень скоро» перейдут к активным действиям против подозреваемых венесуэльских наркоторговцев на суше. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, слова которого приводит агентство Reuters.

«Мы займемся этим, мы уже многое сделали. Поставки по морю прекращены на 85%. Вы, наверное, заметили, что люди не хотят перевозить (наркотические вещества) по морю, и мы начнем останавливать их на суше. Это проще делать на суше, и это начнется очень скоро», – отметил Трамп.

Тем временем газета The New York Times со ссылкой на источники сообщает, что американские военные, действующие у побережья Венесуэлы в рамках операций против наркоторговцев, наносят удары по подозрительным лодкам, не имея даже точного представления о том, кто находится на борту.

«По словам людей, знакомых с секретными военными брифингами, военные знают лишь, что кто-то на этих лодках связан с наркокартелями, и у них есть определенная уверенность в том, что на лодках есть наркотики. Однако, со слов этих людей, в большинстве случаев, если не во всех, когда Пентагон наносит такие удары, он не знает точно, кого убивает», – говорится в статье NYT.

Издание отметило, что с начала операции в сентябре американские военные уже убили свыше 80 человек. При этом, как подчеркивает газета, «целями этих ударов не были высокопоставленные лидеры картелей». По данным NYT, «в лучшем случае (американские) военные убивали рядовых исполнителей, чья роль в наркобизнесе могла сводиться лишь к перевозке кокаина, а в худшем — среди погибших могли оказаться рыбаки, мигранты или другие люди, вовсе не связанные с наркоторговлей».

