Орбан сегодня увидит Путина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправляется в Москву, где сегодня, 28 ноября, встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, передает издание «444». Об этом он рассказал журналистам в аэропорту Будапешта перед вылетом.

«Я еду в Москву, чтобы обеспечить Венгрию энергоснабжением на зиму и на следующий год по доступной цене», — сказал Орбан.

На вопрос, будет ли на переговорах с Путиным подниматься тема прекращения российско-украинской войны, премьер ответил: «Мы вряд ли сможем этого избежать».

О возможной поездке Орбана в Россию в Москву на днях сообщало издание Telex. Обсуждение визита венгерского премьера 27 ноября подтвердил Путин.

Среди тем для обсуждения он называл в том числе сотрудничество в сфере энергетики. «И, если премьер-министр Орбан сочтет возможным принять наше приглашение, мы всегда ему рады», — отметил президент.

Последний раз Орбан приезжал в Москву летом 2024 года. В то время Венгрия была председательствующей в ЕС, и премьер республики называл целью своей поездки реализацию «мирной миссии».