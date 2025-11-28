USD 1.7000
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

Орбан сегодня увидит Путина

10:42

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправляется в Москву, где сегодня, 28 ноября, встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, передает издание «444». Об этом он рассказал журналистам в аэропорту Будапешта перед вылетом.

«Я еду в Москву, чтобы обеспечить Венгрию энергоснабжением на зиму и на следующий год по доступной цене», — сказал Орбан.

На вопрос, будет ли на переговорах с Путиным подниматься тема прекращения российско-украинской войны, премьер ответил: «Мы вряд ли сможем этого избежать».

О возможной поездке Орбана в Россию в Москву на днях сообщало издание Telex. Обсуждение визита венгерского премьера 27 ноября подтвердил Путин.

Среди тем для обсуждения он называл в том числе сотрудничество в сфере энергетики. «И, если премьер-министр Орбан сочтет возможным принять наше приглашение, мы всегда ему рады», — отметил президент.

Последний раз Орбан приезжал в Москву летом 2024 года. В то время Венгрия была председательствующей в ЕС, и премьер республики называл целью своей поездки реализацию «мирной миссии». 

Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины пессимистические ожидания американского эксперта
01:18 4271
О «доносной литературе»
О «доносной литературе» то есть о вечном; все еще актуально
27 ноября 2025, 22:21 3773
Офис Зеленского: Украина не отдаст земли
Офис Зеленского: Украина не отдаст земли
01:37 4747
Россияне продвигаются в четырех областях Украины
Россияне продвигаются в четырех областях Украины обновлено 01:24
01:24 6335
Имран Хан убит или жив?
Имран Хан убит или жив? актуальный комментарий
01:00 4504
Израиль бьет по болевым точкам Ирана
Израиль бьет по болевым точкам Ирана наш комментарий
27 ноября 2025, 20:05 5906
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»?
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»? новые подробности
27 ноября 2025, 22:35 8699
Креативная индустрия в глобальном масштабе
Креативная индустрия в глобальном масштабе все еще актуально
27 ноября 2025, 19:57 1372
Америка «недостойна вести с нами переговоры»: Хаменеи выступил с заявлениями
Америка «недостойна вести с нами переговоры»: Хаменеи выступил с заявлениями
00:50 1363
Долетит ли Азербайджан до Эмиратов?
Долетит ли Азербайджан до Эмиратов? летит наш самолет прямо в облака
00:47 3415
Шпионский скандал между Турцией и ОАЭ. Что происходит?
Шпионский скандал между Турцией и ОАЭ. Что происходит? наши подробности
27 ноября 2025, 19:00 5613

