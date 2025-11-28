Что за параметры американцы передали Москве?

Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Москву приедет спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф. Песков сказал, что Кремль «своевременно сообщит» о точной дате визита Уиткоффа.

«Основные параметры были переданы, и на следующей неделе будет в Москве разговор», — сказал он.

США передали Москве «основные параметры» окончания войны, обсуждение начнется на следующей неделе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мирный план» для Украины, который лишит страну оккупированных Россией территорий, обойдется Европе дорого и создаст очаг неопределенности, который будет тяготить экономику Европы долгие годы. Об этом пишет обозреватель Reuters Пьер Бриансон.

Заключение мирного соглашения поднимает вопрос о том, согласится ли президент РФ Владимир Путин когда-либо использовать замороженные резервы своей страны — около 300 миллиардов долларов в США, Японии, Великобритании и Европе — для восстановления Украины, как того требуют правительства ЕС.

Почти год назад Всемирный банк оценил стоимость восстановления Украины в 524 миллиарда долларов в течение следующих десяти лет.

«Вместо того чтобы Россия взяла на себя половину расходов, отказавшись от своих замороженных резервов, союзникам Украины, возможно, придется взять на себя большую часть бремени», - пишет Бриансон.

По данным Всемирного банка, восстановление Украины должно финансироваться за счет средств иностранных правительств, международных организаций и частных инвесторов. Однако если статус территорий не будет урегулирован, Украина не сможет рассчитывать на приток частного иностранного капитала, и страх перед возобновлением военных действий и новым российским вторжением будет отпугивать инвесторов на долгие годы.

Также автор напоминает, что до вторжения в Донецкую и Луганскую области приходилось около 15% ВВП Украины. Поэтому восстановление ВВП потребует времени.

Кроме того, ЕС придется помогать Киеву в обучении вернувшихся беженцев и финансировать их социальное обеспечение, пока они адаптируются. А около 200 000 солдат, которые вернутся к гражданской жизни, если численность вооруженных сил Украины будет установлена на уровне 800 000 человек, согласно предложению ЕС, потребуют аналогичной поддержки.

Вступление Украины в Европейский союз также будет затруднено нарушением ее территориальной целостности, если международный статус двух регионов, находящихся в подвешенном состоянии, не будет окончательно урегулирован.

Кроме того, западным европейцам, скорее всего, придется увеличить свои расходы на оборону даже быстрее, чем они планируют.

«Инвесторы, чьи акции европейских оборонных компаний упали на 5% после объявления первого «мирного» плана Трампа, похоже, не понимают, что Украина — не единственный пункт назначения европейского оружия. Рост оборонных бюджетов в регионе должен тратиться на подготовку к потенциальному конфликту с Россией», - отмечается в статье.

Последнее беспокойство для Европы и Украины заключается в том, что «мир» даст российскому лидеру Владимиру Путину экономическую передышку, пишет Бриансон.

В первоначальном американском варианте возможного перемирия экономические санкции Вашингтона, действующие с 2022 года, будут сняты.

В результате перспективы экономики – и, следовательно, перевооружения России – станут более радужными, - отмечает Бриансон.

Издание The Atlantic пишет, что «мирный план» США может быть своеобразной тактикой, чтобы сбить требования Москвы по Украине. Однако в Европе настроены скептически относительно этой стратегии.

Тем временем глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что его страна не будет отказываться от своих территорий в обмен на достижение мира.