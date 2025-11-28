USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Новость дня
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

Афганцы хотят в Россию

11:52 937

В Афганистане заявили о готовности направлять в Россию трудовых мигрантов для работы в сельском хозяйстве.

Посол страны в Москве Хассан Гулл Хассан сообщил, что талибы предложили российской стороне рассмотреть возможность привлечения афганских работников к сельскохозяйственным проектам.

«Пока мы предложили рабочих в сфере сельского хозяйства, но надеемся, что если получится договориться, то и в других сферах тоже будем работать», — отметил он.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что дефицит рабочей силы в России в ближайшие годы может составить 2,8-5 миллионов человек, и решить эту проблему без трудовых мигрантов невозможно.

Генеральный консул Индии в Санкт-Петербурге Нилам Рани сообщала, что трудовая эмиграция в РФ резко выросла в текущем году и сейчас план — привлечь 400 000 рабочих из Индии, чтобы закрыть пробел на рынке труда РФ.

Что за параметры американцы передали Москве?
Что за параметры американцы передали Москве? обновлено 13:07
13:07 1726
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев наш комментарий
11:38 2602
Имран Хан убит или жив?
Имран Хан убит или жив? актуальный комментарий
01:00 5394
Иордания требует от России прекратить вербовку
Иордания требует от России прекратить вербовку
12:06 1293
Кто ответит за смерть рядового Гусейнова?
Кто ответит за смерть рядового Гусейнова?
11:59 1827
Что нашли в телефоне главы Офиса Зеленского?
Что нашли в телефоне главы Офиса Зеленского? фото; обновлено 12:40
12:40 5057
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»?
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»? новые подробности
27 ноября 2025, 22:35 9878
Трампа разозлил вопрос про афганского стрелка
Трампа разозлил вопрос про афганского стрелка
11:36 1278
Бельгию заподозрили в краже российских денег
Бельгию заподозрили в краже российских денег
11:25 1037
Азербайджанцев ждет рост цен на мясо
Азербайджанцев ждет рост цен на мясо
11:12 2291
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины пессимистические ожидания американского эксперта
01:18 5124

ЭТО ВАЖНО

Что за параметры американцы передали Москве?
Что за параметры американцы передали Москве? обновлено 13:07
13:07 1726
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев наш комментарий
11:38 2602
Имран Хан убит или жив?
Имран Хан убит или жив? актуальный комментарий
01:00 5394
Иордания требует от России прекратить вербовку
Иордания требует от России прекратить вербовку
12:06 1293
Кто ответит за смерть рядового Гусейнова?
Кто ответит за смерть рядового Гусейнова?
11:59 1827
Что нашли в телефоне главы Офиса Зеленского?
Что нашли в телефоне главы Офиса Зеленского? фото; обновлено 12:40
12:40 5057
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»?
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»? новые подробности
27 ноября 2025, 22:35 9878
Трампа разозлил вопрос про афганского стрелка
Трампа разозлил вопрос про афганского стрелка
11:36 1278
Бельгию заподозрили в краже российских денег
Бельгию заподозрили в краже российских денег
11:25 1037
Азербайджанцев ждет рост цен на мясо
Азербайджанцев ждет рост цен на мясо
11:12 2291
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины пессимистические ожидания американского эксперта
01:18 5124
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться