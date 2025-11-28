Афганцы хотят в Россию

В Афганистане заявили о готовности направлять в Россию трудовых мигрантов для работы в сельском хозяйстве.

Посол страны в Москве Хассан Гулл Хассан сообщил, что талибы предложили российской стороне рассмотреть возможность привлечения афганских работников к сельскохозяйственным проектам.

«Пока мы предложили рабочих в сфере сельского хозяйства, но надеемся, что если получится договориться, то и в других сферах тоже будем работать», — отметил он.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что дефицит рабочей силы в России в ближайшие годы может составить 2,8-5 миллионов человек, и решить эту проблему без трудовых мигрантов невозможно.

Генеральный консул Индии в Санкт-Петербурге Нилам Рани сообщала, что трудовая эмиграция в РФ резко выросла в текущем году и сейчас план — привлечь 400 000 рабочих из Индии, чтобы закрыть пробел на рынке труда РФ.