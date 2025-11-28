Кто ответит за смерть рядового Гусейнова?

Апелляционный суд Ширвана рассмотрит дело капитана армии Махмуда Сафаралиева, обвиняемого в доведении своего подчиненного до самоубийства.

15 ноября солдат воинской части Государственной пограничной службы, расположенной в Билясуварском районе, Гусейн Гусейнов покончил с собой, застрелившись из служебного оружия.

Следователи выяснили, что покойный Гусейнов во время прохождения службы подвергался многочисленным оскорблениям и насилию со стороны своего командира Сафаралиева.

В рамках расследования, проводимого Военной прокуратурой по данному факту, капитан Махмуд Сафаралиев был задержан. Ему предъявили обвинение по соответствующим статьям Уголовного кодекса, и 27 ноября в Джалилабадский военный суд было подано ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста.

Однако Джалилабадский военный суд выпустил на свободу капитана Махмуда Сафаралиева, неоднократно совершавшего противоправные действия в отношении солдат и уволенного Государственной пограничной службой с занимаемой должности.