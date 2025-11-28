USD 1.7000
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Кто ответит за смерть рядового Гусейнова?

Инара Рафикгызы
11:59 1829

Апелляционный суд Ширвана рассмотрит дело капитана армии Махмуда Сафаралиева, обвиняемого в доведении своего подчиненного до самоубийства.

15 ноября солдат воинской части Государственной пограничной службы, расположенной в Билясуварском районе, Гусейн Гусейнов покончил с собой, застрелившись из служебного оружия.

Следователи выяснили, что покойный Гусейнов во время прохождения службы подвергался многочисленным оскорблениям и насилию со стороны своего командира Сафаралиева.

В рамках расследования, проводимого Военной прокуратурой по данному факту, капитан Махмуд Сафаралиев был задержан. Ему предъявили обвинение по соответствующим статьям Уголовного кодекса, и 27 ноября в Джалилабадский военный суд было подано ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста.

Однако Джалилабадский военный суд выпустил на свободу капитана Махмуда Сафаралиева, неоднократно совершавшего противоправные действия в отношении солдат и уволенного Государственной пограничной службой с занимаемой должности.

Что за параметры американцы передали Москве?
Что за параметры американцы передали Москве? обновлено 13:07
13:07 1726
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев наш комментарий
11:38 2605
Имран Хан убит или жив?
Имран Хан убит или жив? актуальный комментарий
01:00 5394
Иордания требует от России прекратить вербовку
Иордания требует от России прекратить вербовку
12:06 1293
Кто ответит за смерть рядового Гусейнова?
Кто ответит за смерть рядового Гусейнова?
11:59 1830
Что нашли в телефоне главы Офиса Зеленского?
Что нашли в телефоне главы Офиса Зеленского? фото; обновлено 12:40
12:40 5059
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»?
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»? новые подробности
27 ноября 2025, 22:35 9879
Трампа разозлил вопрос про афганского стрелка
Трампа разозлил вопрос про афганского стрелка
11:36 1279
Бельгию заподозрили в краже российских денег
Бельгию заподозрили в краже российских денег
11:25 1037
Азербайджанцев ждет рост цен на мясо
Азербайджанцев ждет рост цен на мясо
11:12 2292
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины пессимистические ожидания американского эксперта
01:18 5125

