Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Массовое отравление среди рабочих в Анкаре

11:59 617

В районе Синджан в Анкаре 154 рабочих, почувствовавших себя плохо после еды на строительстве, были госпитализированы, сообщает Haberler.

Инцидент произошел на строительстве, расположенном в районе Синджан. По имеющимся данным, 120 рабочих почувствовали себя плохо после еды, которую они получили от компании по производству пищи, и были доставлены в больницу.

Сообщается, что количество рабочих, обратившихся в больницу с подозрением на пищевое отравление, возросло до 154.

Из 154 человек, госпитализированных в близлежащие больницы, 8 были выписаны, в то время как лечение 142 продолжается в отделениях неотложной помощи.

Сообщается, что лечение 4 рабочих продолжается в отделении интенсивной терапии.

Расследование инцидента продолжается.

