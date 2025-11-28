USD 1.7000
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

Иордания требует от России прекратить вербовку

12:06 1295

Министерство иностранных дел Иордании обратилось к России с требованием прекратить «вербовку» и набор граждан страны в Вооруженные силы РФ, пообещав принять меры для остановки этого процесса. Об этом заявил официальный представитель МИД Фуад аль-Маджали.

В обращении МИД Иордании сообщается, что управление операций и консульских дел по делам экспатриантов расследует обстоятельства гибели двух граждан страны, которых «завербовали для участия в боевых действиях на стороне российской армии». Аль-Маджали подчеркнул, что обман с целью вербовки в иностранные вооруженные силы нарушает как иорданское, так и международное законодательство.

«Министерство настоятельно призывает граждан сообщать о любых попытках вербовки их в российскую армию и предостерегает от (подобных) контактов из-за опасности для жизни граждан и нарушения закона», – говорится в публикации.

МИД также предупредил о вербовке граждан страны через интернет и заявил, что отслеживает организации, занимающиеся этим, совместно с другими учреждениями «с целью принятия всех правовых и дипломатических мер для пресечения этого и привлечения их к ответственности».

Аналогичные ситуации фиксировались и в Ираке. В сентябре посольство страны в Москве призвало граждан быть осторожными с предложениями о работе после того, как в соцсетях появились видео с иракцами, якобы проходившими военную подготовку в России и на линии фронта. По данным Shafaq, с 2022 года в зоне конфликта оказались более 5 тыс. иракцев, уехавших после предложений о трудоустройстве, в том числе в страны Европы.

