Гарегин собрал священнослужителей

В Эчмиадзине проходит собрание Высшего духовного совета под председательством католикоса всех армян Гарегина II, сообщают армянские СМИ со ссылкой на иеромонаха Асохика Карапетяна. Священнослужитель не знает, принимают ли участие в собрании восемь иерархов (церковно-официальное название епископов - ред.) Армянской апостольской церкви, которые вчера встречались с премьер-министром Николом Пашиняном и подтвердили свои намерения «очистить церковь». По словам Карапетяна, «в целом в Эчмиадзине ситуация мирная». Высший духовный совет - высший орган управления армянской церковью, который собирается в Эчмиадзине. Заседания проводятся для решения ключевых вопросов, связанных с жизнью и деятельностью церкви.

* * * 12:14 Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже определил двух предпочтительных кандидатов на пост возможного преемника католикоса всех армян. Об этом пишет газета «Жоховурд» со ссылкой на свои источники.