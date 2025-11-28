Гарегин собрал священнослужителей

В Эчмиадзине проходит собрание Высшего духовного совета под председательством католикоса всех армян Гарегина II, сообщают армянские СМИ со ссылкой на иеромонаха Асохика Карапетяна.
Священнослужитель не знает, принимают ли участие в собрании восемь иерархов (церковно-официальное название епископов - ред.) Армянской апостольской церкви, которые вчера встречались с премьер-министром Николом Пашиняном и подтвердили свои намерения «очистить церковь». По словам Карапетяна, «в целом в Эчмиадзине ситуация мирная».
Высший духовный совет - высший орган управления армянской церковью, который собирается в Эчмиадзине. Заседания проводятся для решения ключевых вопросов, связанных с жизнью и деятельностью церкви.
* * * 12:14
Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже определил двух предпочтительных кандидатов на пост возможного преемника католикоса всех армян. Об этом пишет газета «Жоховурд» со ссылкой на свои источники.
По данным издания, в качестве основных кандидатов рассматриваются предстоятель Западной епархии Апостольской армянской церкви в США архиепископ Овнан Тертерян и Католикос Великого Домa Киликийского Арам I.
Власти предполагают, что они сохранят лояльность, по крайней мере до того, как станет ясно, как будет развиваться ситуация.
«Действующая власть может обеспечить новое «свободное поле» и перераспределенное влияние в Армянской апостольской церкви после завершения полномочий Гарегина II», — говорится в публикации.
Источники газеты сообщают, что силовые структуры уже начали индивидуальные «визиты» к епархиальным предстоятелям — в том числе к тем, кто подписал или не подписал дискредитирующее католикоса заявление, распространившееся после епископского собрания.