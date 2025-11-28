USD 1.7000
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

Гарегин собрал священнослужителей

обновлено 13:23
13:23 1118

В Эчмиадзине проходит собрание Высшего духовного совета под председательством католикоса всех армян Гарегина II, сообщают армянские СМИ со ссылкой на иеромонаха Асохика Карапетяна.

Священнослужитель не знает, принимают ли участие в собрании восемь иерархов (церковно-официальное название епископов - ред.) Армянской апостольской церкви, которые вчера встречались с премьер-министром Николом Пашиняном и подтвердили свои намерения «очистить церковь». По словам Карапетяна, «в целом в Эчмиадзине ситуация мирная».

Высший духовный совет - высший орган управления армянской церковью, который собирается в Эчмиадзине. Заседания проводятся для решения ключевых вопросов, связанных с жизнью и деятельностью церкви.

* * * 12:14

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже определил двух предпочтительных кандидатов на пост возможного преемника католикоса всех армян. Об этом пишет газета «Жоховурд» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, в качестве основных кандидатов рассматриваются предстоятель Западной епархии Апостольской армянской церкви в США архиепископ Овнан Тертерян и Католикос Великого Домa Киликийского Арам I.

Власти предполагают, что они сохранят лояльность, по крайней мере до того, как станет ясно, как будет развиваться ситуация.

«Действующая власть может обеспечить новое «свободное поле» и перераспределенное влияние в Армянской апостольской церкви после завершения полномочий Гарегина II», — говорится в публикации.

Источники газеты сообщают, что силовые структуры уже начали индивидуальные «визиты» к епархиальным предстоятелям — в том числе к тем, кто подписал или не подписал дискредитирующее католикоса заявление, распространившееся после епископского собрания.

Что за параметры американцы передали Москве?
Что за параметры американцы передали Москве? обновлено 13:07
13:07 1730
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев наш комментарий
11:38 2607
Имран Хан убит или жив?
Имран Хан убит или жив? актуальный комментарий
01:00 5395
Иордания требует от России прекратить вербовку
Иордания требует от России прекратить вербовку
12:06 1296
Кто ответит за смерть рядового Гусейнова?
Кто ответит за смерть рядового Гусейнова?
11:59 1833
Что нашли в телефоне главы Офиса Зеленского?
Что нашли в телефоне главы Офиса Зеленского? фото; обновлено 12:40
12:40 5066
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»?
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»? новые подробности
27 ноября 2025, 22:35 9880
Трампа разозлил вопрос про афганского стрелка
Трампа разозлил вопрос про афганского стрелка
11:36 1279
Бельгию заподозрили в краже российских денег
Бельгию заподозрили в краже российских денег
11:25 1037
Азербайджанцев ждет рост цен на мясо
Азербайджанцев ждет рост цен на мясо
11:12 2296
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины пессимистические ожидания американского эксперта
01:18 5127

