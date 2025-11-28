«Зловещее» оружие против Европы

Россия начала запускать с территории Беларуси множество воздушных шаров с контрабандой, оснащенных GPS-трекерами, которые затем переправляются через границу в Литву. Как пишет The Telegraph, это создает хаос в воздушном движении и является новым этапом в гибридной войне РФ против Европы.

Так, с октября второй по величине аэропорт в странах Балтии, Вильнюс, был вынужден закрываться девять раз из-за нашествия воздушных шаров. За последний год литовские власти перехватили не менее 550 воздушных шаров, хотя истинное число запусков, вероятно, гораздо выше; по данным балтийского информационного агентства «Белсат», сбивают лишь около 28% воздушных шаров.

«Литовские чиновники сообщили The Telegraph, что рои воздушных шаров — это «гибридная атака» на Запад, осуществляемая с одобрения белорусского лидера Александра Лукашенко… Они также предупредили, что запуски воздушных шаров представляют «серьезную» угрозу безопасности НАТО на ее восточном фланге и «осуществляются в более широком контексте агрессивной войны России против Украины», - говорится в статье.