Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

«Зловещее» оружие против Европы

The Telegraph
12:28 884

Россия начала запускать с территории Беларуси множество воздушных шаров с контрабандой, оснащенных GPS-трекерами, которые затем переправляются через границу в Литву. Как пишет The Telegraph, это создает хаос в воздушном движении и является новым этапом в гибридной войне РФ против Европы.

Так, с октября второй по величине аэропорт в странах Балтии, Вильнюс, был вынужден закрываться девять раз из-за нашествия воздушных шаров. За последний год литовские власти перехватили не менее 550 воздушных шаров, хотя истинное число запусков, вероятно, гораздо выше; по данным балтийского информационного агентства «Белсат», сбивают лишь около 28% воздушных шаров.

«Литовские чиновники сообщили The Telegraph, что рои воздушных шаров — это «гибридная атака» на Запад, осуществляемая с одобрения белорусского лидера Александра Лукашенко… Они также предупредили, что запуски воздушных шаров представляют «серьезную» угрозу безопасности НАТО на ее восточном фланге и «осуществляются в более широком контексте агрессивной войны России против Украины», - говорится в статье.

Что за параметры американцы передали Москве?
Что за параметры американцы передали Москве?
13:07 1732
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев
11:38 2610
Имран Хан убит или жив?
Имран Хан убит или жив?
01:00 5395
Иордания требует от России прекратить вербовку
Иордания требует от России прекратить вербовку
12:06 1298
Кто ответит за смерть рядового Гусейнова?
Кто ответит за смерть рядового Гусейнова?
11:59 1835
Что нашли в телефоне главы Офиса Зеленского?
Что нашли в телефоне главы Офиса Зеленского?
12:40 5071
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»?
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»?
27 ноября 2025, 22:35 9880
Трампа разозлил вопрос про афганского стрелка
Трампа разозлил вопрос про афганского стрелка
11:36 1279
Бельгию заподозрили в краже российских денег
Бельгию заподозрили в краже российских денег
11:25 1037
Азербайджанцев ждет рост цен на мясо
Азербайджанцев ждет рост цен на мясо
11:12 2297
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины
01:18 5127

