Сканер США помог выявить героин на $90 млн в Астаре

Переданная Соединенными Штатами техника помогла азербайджанским таможенным органам предотвратить попытку провоза крупной партии героина из Ирана. Об этом сообщается на официальной странице посольства США в соцсети Х.

По информации дипмиссии, в начале месяца сотрудники Астаринской таможни изъяли транзитный груз героина, стоимость которого оценивается примерно в $90 млн. Наркотики следовали через территорию Азербайджана из Ирана в Эстонию. Указано, что обнаружение груза стало возможным благодаря стационарному сканеру для железнодорожных составов, переданному азербайджанской таможенной службе Группой военного сотрудничества посольства США в 2021 году.

В посольстве подчеркнули, что успешная операция демонстрирует важность международного сотрудничества и подтверждает значимую роль азербайджано-американского взаимодействия в борьбе с наркотрафиком.

«Операция, проведенная в этом месяце, является ярким примером того, как сотрудничество между США и Азербайджаном приносит пользу обеим странам и способствует повышению безопасности Америки, Азербайджана и всего региона», — отмечается в сообщении.