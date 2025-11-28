USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Новость дня
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

Сканер США помог выявить героин на $90 млн в Астаре

12:29 1008

Переданная Соединенными Штатами техника помогла азербайджанским таможенным органам предотвратить попытку провоза крупной партии героина из Ирана. Об этом сообщается на официальной странице посольства США в соцсети Х.

По информации дипмиссии, в начале месяца сотрудники Астаринской таможни изъяли транзитный груз героина, стоимость которого оценивается примерно в $90 млн. Наркотики следовали через территорию Азербайджана из Ирана в Эстонию. Указано, что обнаружение груза стало возможным благодаря стационарному сканеру для железнодорожных составов, переданному азербайджанской таможенной службе Группой военного сотрудничества посольства США в 2021 году.

В посольстве подчеркнули, что успешная операция демонстрирует важность международного сотрудничества и подтверждает значимую роль азербайджано-американского взаимодействия в борьбе с наркотрафиком.

«Операция, проведенная в этом месяце, является ярким примером того, как сотрудничество между США и Азербайджаном приносит пользу обеим странам и способствует повышению безопасности Америки, Азербайджана и всего региона», — отмечается в сообщении.

Что за параметры американцы передали Москве?
Что за параметры американцы передали Москве? обновлено 13:07
13:07 1735
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев наш комментарий
11:38 2611
Имран Хан убит или жив?
Имран Хан убит или жив? актуальный комментарий
01:00 5395
Иордания требует от России прекратить вербовку
Иордания требует от России прекратить вербовку
12:06 1299
Кто ответит за смерть рядового Гусейнова?
Кто ответит за смерть рядового Гусейнова?
11:59 1835
Что нашли в телефоне главы Офиса Зеленского?
Что нашли в телефоне главы Офиса Зеленского? фото; обновлено 12:40
12:40 5072
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»?
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»? новые подробности
27 ноября 2025, 22:35 9880
Трампа разозлил вопрос про афганского стрелка
Трампа разозлил вопрос про афганского стрелка
11:36 1279
Бельгию заподозрили в краже российских денег
Бельгию заподозрили в краже российских денег
11:25 1037
Азербайджанцев ждет рост цен на мясо
Азербайджанцев ждет рост цен на мясо
11:12 2298
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины пессимистические ожидания американского эксперта
01:18 5128

ЭТО ВАЖНО

Что за параметры американцы передали Москве?
Что за параметры американцы передали Москве? обновлено 13:07
13:07 1735
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев наш комментарий
11:38 2611
Имран Хан убит или жив?
Имран Хан убит или жив? актуальный комментарий
01:00 5395
Иордания требует от России прекратить вербовку
Иордания требует от России прекратить вербовку
12:06 1299
Кто ответит за смерть рядового Гусейнова?
Кто ответит за смерть рядового Гусейнова?
11:59 1835
Что нашли в телефоне главы Офиса Зеленского?
Что нашли в телефоне главы Офиса Зеленского? фото; обновлено 12:40
12:40 5072
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»?
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»? новые подробности
27 ноября 2025, 22:35 9880
Трампа разозлил вопрос про афганского стрелка
Трампа разозлил вопрос про афганского стрелка
11:36 1279
Бельгию заподозрили в краже российских денег
Бельгию заподозрили в краже российских денег
11:25 1037
Азербайджанцев ждет рост цен на мясо
Азербайджанцев ждет рост цен на мясо
11:12 2298
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины пессимистические ожидания американского эксперта
01:18 5128
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться