Председатель Коллегии адвокатов Азербайджана обратился к молодежи

Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
В результате нехватки выпускников юридических вузов в стране (Азербайджане – ред.) наблюдается дефицит юристов. Это говорит о большой потребности в юристах не только в частном, но и в государственном секторе. Азербайджан – правовое демократическое государство, поэтому существует большой спрос на юристов как в частном, так и государственном секторе. Об этом заявил журналистам председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

Он отметил, что прием на юридические специальности очень низкий, а количество поступающих также ограничено. Председатель подчеркнул важность увеличения обучающихся по юридическим специальностям для будущего. «В противном случае в ближайшие годы мы можем столкнуться с еще более серьезными проблемами», - сказал Багиров.

Обращаясь к молодежи, он рекомендовал им поступать в вузы на юридические специальности и получать юридическое образование.

«Спрос на профессиональных юристов очень высок, и в будущем он будет только расти», - сказал Багиров.

