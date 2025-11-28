Когда армяне подготовят новую конституцию?

Новый текст конституции Армении должен быть готов в марте 2026 года. Об этом заявила министр юстиции страны Србуи Галян на очередном заседании Совета по конституционным реформам.

«Я хочу повторить то обязательство, которое взяло на себя Министерство юстиции, и оно касается подготовки текста и сроков его разработки. В частности, обязательство предполагает, что новый текст конституции должен быть готов в марте», - отметила она.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости проведения референдума по новой конституции страны после парламентских выборов.

По его словам, такой подход позволит политическим силам донести до общества свои позиции по вопросу конституционных изменений, а мнение той политической силы, которая получит большинство голосов, будет иметь решающее значение при формировании проекта новой конституции.

Пашинян отметил, что проведение референдума после выборов обеспечит более прозрачный и легитимный процесс обсуждения будущей модели государственного управления.

Выборы в парламент Армении назначены на июнь 2026 года.