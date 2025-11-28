USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Новость дня
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

Пожар в Гонконге унес жизни 128 человек

ОБНОВЛЕНО 13:26
13:26 408

В результате крупного пожара в жилом комплексе в Гонконге погибли как минимум 128 человек, еще более 80 человек, в том числе пожарные, получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили утром в пятницу, 28 ноября, местные СМИ со ссылкой на оперативные службы. 

Пожар в районе Тай По на севере города в среду, 26 ноября, стремительно распространился по строительным лесам из бамбука и перекинулся на несколько высотных зданий. По данным пожарной службы, в огне оказались не менее пяти из восьми корпусов жилого комплекса Wang Fuk Court. Среди погибших оказался и пожарный, который во время тушения временно потерял связь с коллегами, а позже был обнаружен с ожогами.

Власти присвоили этому пожару самый высокий - пятый - уровень опасности. Последний раз такую категорию пожару в Гонконге присваивали в 2008 году.

По словам заместителя главы пожарной службы, огонь распространялся чрезвычайно быстро из-за ветра и разлетающихся обломков. Официальная причина возгорания пока не установлена. Ранее местные жители жаловались на рабочих, которые курили во время работы, сообщило издание South China Morning Post.

* * * 12:51

Число погибших в результате пожара в жилом комплексе Гонконга увеличилось до 94 человек, сообщило в ночь на пятницу агентство «Синьхуа».

Ранее сообщалось о 83 жертвах и 76 пострадавших, в том числе 11 пожарных, порядка 300 человек числятся пропавшими без вести.

«Пожар потушен, спасательные работы продолжаются, проводится осмотр всех квартир, чтобы убедиться, что никто не остался заблокированным», - говорится в сообщении Центрального телевидения Китая (CCTV).

Глава администрации Гонконга Джон Ли отметил, что после пожара остро встал вопрос об использовании во время работ бамбуковых строительных лесов, которые способствовали быстрому распространению огня.

Пожар произошел в жилом комплексе Wang Fuk Court в округе Тай По в среду. Изначально загорелись бамбуковые строительные леса и защитная сетка, расположенные с внешней стороны одного из зданий. Огонь быстро распространился на весь жилкомплекс.

В информации о жилом комплексе говорится, что в нем было почти 2 тыс. квартир, где проживали около 4,8 тыс. человек, в том числе много пожилых людей. Комплекс был построен в 1980-х годах.

По сообщениям СМИ, власти Китая и Гонконга начали расследование, к настоящему моменту задержаны три представителя руководства строительной компании, которая проводила реновацию комплекса.

Что за параметры американцы передали Москве?
Что за параметры американцы передали Москве? обновлено 13:07
13:07 1738
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев наш комментарий
11:38 2617
Имран Хан убит или жив?
Имран Хан убит или жив? актуальный комментарий
01:00 5396
Иордания требует от России прекратить вербовку
Иордания требует от России прекратить вербовку
12:06 1299
Кто ответит за смерть рядового Гусейнова?
Кто ответит за смерть рядового Гусейнова?
11:59 1836
Что нашли в телефоне главы Офиса Зеленского?
Что нашли в телефоне главы Офиса Зеленского? фото; обновлено 12:40
12:40 5078
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»?
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»? новые подробности
27 ноября 2025, 22:35 9881
Трампа разозлил вопрос про афганского стрелка
Трампа разозлил вопрос про афганского стрелка
11:36 1280
Бельгию заподозрили в краже российских денег
Бельгию заподозрили в краже российских денег
11:25 1037
Азербайджанцев ждет рост цен на мясо
Азербайджанцев ждет рост цен на мясо
11:12 2299
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины пессимистические ожидания американского эксперта
01:18 5128

ЭТО ВАЖНО

Что за параметры американцы передали Москве?
Что за параметры американцы передали Москве? обновлено 13:07
13:07 1738
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев наш комментарий
11:38 2617
Имран Хан убит или жив?
Имран Хан убит или жив? актуальный комментарий
01:00 5396
Иордания требует от России прекратить вербовку
Иордания требует от России прекратить вербовку
12:06 1299
Кто ответит за смерть рядового Гусейнова?
Кто ответит за смерть рядового Гусейнова?
11:59 1836
Что нашли в телефоне главы Офиса Зеленского?
Что нашли в телефоне главы Офиса Зеленского? фото; обновлено 12:40
12:40 5078
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»?
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»? новые подробности
27 ноября 2025, 22:35 9881
Трампа разозлил вопрос про афганского стрелка
Трампа разозлил вопрос про афганского стрелка
11:36 1280
Бельгию заподозрили в краже российских денег
Бельгию заподозрили в краже российских денег
11:25 1037
Азербайджанцев ждет рост цен на мясо
Азербайджанцев ждет рост цен на мясо
11:12 2299
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины пессимистические ожидания американского эксперта
01:18 5128
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться