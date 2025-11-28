Пожар в Гонконге унес жизни 128 человек

В результате крупного пожара в жилом комплексе в Гонконге погибли как минимум 128 человек, еще более 80 человек, в том числе пожарные, получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили утром в пятницу, 28 ноября, местные СМИ со ссылкой на оперативные службы.
Пожар в районе Тай По на севере города в среду, 26 ноября, стремительно распространился по строительным лесам из бамбука и перекинулся на несколько высотных зданий. По данным пожарной службы, в огне оказались не менее пяти из восьми корпусов жилого комплекса Wang Fuk Court. Среди погибших оказался и пожарный, который во время тушения временно потерял связь с коллегами, а позже был обнаружен с ожогами.
Власти присвоили этому пожару самый высокий - пятый - уровень опасности. Последний раз такую категорию пожару в Гонконге присваивали в 2008 году.
По словам заместителя главы пожарной службы, огонь распространялся чрезвычайно быстро из-за ветра и разлетающихся обломков. Официальная причина возгорания пока не установлена. Ранее местные жители жаловались на рабочих, которые курили во время работы, сообщило издание South China Morning Post.
* * * 12:51
Число погибших в результате пожара в жилом комплексе Гонконга увеличилось до 94 человек, сообщило в ночь на пятницу агентство «Синьхуа».
Ранее сообщалось о 83 жертвах и 76 пострадавших, в том числе 11 пожарных, порядка 300 человек числятся пропавшими без вести.
«Пожар потушен, спасательные работы продолжаются, проводится осмотр всех квартир, чтобы убедиться, что никто не остался заблокированным», - говорится в сообщении Центрального телевидения Китая (CCTV).
Глава администрации Гонконга Джон Ли отметил, что после пожара остро встал вопрос об использовании во время работ бамбуковых строительных лесов, которые способствовали быстрому распространению огня.
Пожар произошел в жилом комплексе Wang Fuk Court в округе Тай По в среду. Изначально загорелись бамбуковые строительные леса и защитная сетка, расположенные с внешней стороны одного из зданий. Огонь быстро распространился на весь жилкомплекс.
В информации о жилом комплексе говорится, что в нем было почти 2 тыс. квартир, где проживали около 4,8 тыс. человек, в том числе много пожилых людей. Комплекс был построен в 1980-х годах.
По сообщениям СМИ, власти Китая и Гонконга начали расследование, к настоящему моменту задержаны три представителя руководства строительной компании, которая проводила реновацию комплекса.