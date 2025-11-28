Пожар в Гонконге унес жизни 128 человек

В результате крупного пожара в жилом комплексе в Гонконге погибли как минимум 128 человек, еще более 80 человек, в том числе пожарные, получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили утром в пятницу, 28 ноября, местные СМИ со ссылкой на оперативные службы.

Пожар в районе Тай По на севере города в среду, 26 ноября, стремительно распространился по строительным лесам из бамбука и перекинулся на несколько высотных зданий. По данным пожарной службы, в огне оказались не менее пяти из восьми корпусов жилого комплекса Wang Fuk Court. Среди погибших оказался и пожарный, который во время тушения временно потерял связь с коллегами, а позже был обнаружен с ожогами.

Власти присвоили этому пожару самый высокий - пятый - уровень опасности. Последний раз такую категорию пожару в Гонконге присваивали в 2008 году.

По словам заместителя главы пожарной службы, огонь распространялся чрезвычайно быстро из-за ветра и разлетающихся обломков. Официальная причина возгорания пока не установлена. Ранее местные жители жаловались на рабочих, которые курили во время работы, сообщило издание South China Morning Post.