Китай обходит США и Европу в гонке за технологическое будущее

Китай превратился в мировую лабораторию благодаря системной концентрации на научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР), и специалисты из ведущих стран регулярно приезжают знакомиться с его достижениями. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на экспертов.

По словам главного технического директора Volkswagen Group Маркуса Хафкемейера, разработка, тестирование и коммерческое внедрение одной из технологий в области беспилотных автомобилей немецкой компании в Китае заняло около 18 месяцев. Достижение стало возможным благодаря команде из 700 человек, в основном китайских инженеров-программистов.

Хафкемейер отмечает, что аналогичный проект в Германии потребовал бы до четырех с половиной лет, за которые «идеи увязали бы в бесконечных внутренних спорах и коммерческих переговорах с поставщиками». «За последние 10 лет эта страна перешла с третьей передачи на пятую и мчится на полной скорости», – добавил он.

В то время как новости регулярно сообщают, что «китайцы наводняют европейский рынок дешевыми автомобилями», Хафкемейер рекомендует: «Приезжайте сами в КНР и посмотрите на эти «дешевые автомобили»: они начинены технологиями, и их качество просто отличное».