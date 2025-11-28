Трамп закрывается

Любимый американцами праздник – День благодарения – начался с неприятной ноты. Все СМИ сообщают о том, что вчера Дональд Трамп оскорбил журналистку The New York Times Кэти Роджерс, которая освещает деятельность администрации президента. Он назвал ее «третьесортным репортером» и «страшной как внешне, так и внутренне». Причиной крайнего раздражения президента послужила статья во влиятельной газете под заголовком «Более короткие дни. Признаки усталости: Трамп сталкивается с реальностью своего возраста».

Накануне Хэллоуина Трамп прибыл на базу ВВС Эндрюс после недели, проведенной в Японии и Южной Корее. Окружение восхитилось его физической формой. «Этот человек находился в режиме нон-стоп в течение нескольких дней», - пишет один из его сторонников в социальной сети. Однако 6 ноября во время совещания в Овальном кабинете он не просто клевал носом, как в прошлом году во время утомительных судебных заседаний по его криминальным делам, а откровенно уснул. И тогда те же самые пользователи социальных сетей, которые восхищались его здоровьем, написали: «Не будите дедушку, пусть поспит». Реальность состоит в том, что Дональд Трамп на пороге 80-летия является самым возрастным президентом в истории США. До этого Трамп часто смеялся над своим предшественником, который пришел во власть в возрасте 77 лет. Он называл Байдена «сонным Джо, который спит везде - дома, в офисе или на пляже». Сейчас страной управляет «сонный Донни». Но, в отличие от Байдена, он не позволяет журналистам писать правду о себе. Президент окружил себя эффектными женщинами, которые на руководящих постах повсюду - и в Белом доме, и в Министерстве юстиции, и в Министерстве внутренней безопасности. Их он любит. А тех дам, которые позволяют себе сомневаться в его лидерских качествах, Трамп оскорбляет и унижает. Когда Кэтрин Люси, корреспондент Bloomberg при Белом доме, осмелилась спросить его на прошлой неделе, почему он ведет себя так в отношении файлов педофила Джеффри Эпштейна, он ответил: «Спокойно, свинка».

На прошлой же неделе, когда Мэри Брюс из ABC News задала ему вопрос о скандале вокруг Эпштейна и убийстве критика саудовских властей Джамаля Хашкаджи, Трамп назвал ее «ужасным репортером и ужасным человеком». Представитель The New York Times Чарли Стедлендер, защищая сотрудницу газеты Кэти Роджерс, сказал в ответ на нападки президента, что NYT пишет о фактах, о которых добросовестно сообщает ее автор, и личные оскорбления не изменят этой практики. А эти факты таковы: Дональд Трамп явно замедляет свой президентский бег. Меньше встреч. Короче рабочие дни. В своей первой каденции он начинал совещания и встречи в среднем в 10.31 утра. Теперь его рабочий день начинается после полудня и длится до 5 часов вечера (для сравнения: 54-летний Джордж Буш-младший был в Овальном кабинете уже в 6.45 утра, 47-летний Барак Обама спускался в офис к рабочему креслу около 10 утра). Критики президента замечали настораживающие возрастные признаки еще на первом сроке Трампа. Теперь этих сигналов намного больше. Его речь стала более неразборчивой и очень часто непонятно, что он хочет сказать. В последние недели на его правой руке часто был заметен красный синяк, который он тщательно старается припудрить. На церемонии памяти жертвам теракта 11 сентября 2025 года правая часть его челюсти отвисла, что могло быть последствием инсульта.