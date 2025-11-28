Почти половина американцев охвачена страхом ядерной войны

Почти половина американцев (46%) считает вероятной ядерную войну с участием США в следующие 10 лет, тогда как 37% исключают такую перспективу. Об этом свидетельствует новый опрос YouGov.

Согласно опросу, 57% демократов и 37% республиканцев оценивают вероятность ядерного конфликта как высокую, среди независимых этот показатель составляет 44%.

Около 46% американцев опасаются, что террористы или преступники могут применить ядерное оружие на территории страны. В целом 65% граждан выражают тревогу по поводу возможности лично пережить ядерную войну: среди демократов этот показатель достигает 77%, среди республиканцев – 58%, а среди независимых – 61%. Для сравнения: в 2022 году обеспокоенность составляла 69%.

Опрос проводился с 30 октября по 2 ноября, в нем приняли участие 1148 респондентов.

Публикация исследования совпала с заявлениями президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний, которые были приостановлены в 1992 году. Трамп также подписал указы о четырехкратном увеличении ядерной энергетики страны и критиковал чрезмерно строгие стандарты радиационной безопасности.