USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

Завтра в Баку будет моросящий дождь

13:06 380

29 ноября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В течение дня местами не исключается моросящий дождь.

Будет преобладать юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 8-11, днем - 14-17 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 769 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-85, днем - 70-75%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в некоторых восточных районах ночью и утром ожидаются изморось и туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-8, днем - 13-16 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 7-10 градусов тепла.

Что за параметры американцы передали Москве?
Что за параметры американцы передали Москве? обновлено 13:07
13:07 1745
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев наш комментарий
11:38 2623
Имран Хан убит или жив?
Имран Хан убит или жив? актуальный комментарий
01:00 5400
Иордания требует от России прекратить вербовку
Иордания требует от России прекратить вербовку
12:06 1302
Кто ответит за смерть рядового Гусейнова?
Кто ответит за смерть рядового Гусейнова?
11:59 1838
Что нашли в телефоне главы Офиса Зеленского?
Что нашли в телефоне главы Офиса Зеленского? фото; обновлено 12:40
12:40 5086
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»?
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»? новые подробности
27 ноября 2025, 22:35 9882
Трампа разозлил вопрос про афганского стрелка
Трампа разозлил вопрос про афганского стрелка
11:36 1283
Бельгию заподозрили в краже российских денег
Бельгию заподозрили в краже российских денег
11:25 1037
Азербайджанцев ждет рост цен на мясо
Азербайджанцев ждет рост цен на мясо
11:12 2301
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины пессимистические ожидания американского эксперта
01:18 5129

