Азербайджанский спецназ на учениях в Турции

В соответствии с утвержденным годовым планом сотрудничества в Анкаре с участием подразделений специального назначения Азербайджана, Турции и Грузии успешно проведены совместные тактико-специальные учения «Кавказский Орел – 2025». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

В рамках Дня высокопоставленного наблюдателя командующий Силами специального назначения Азербайджана, Герой Отечественной войны генерал-майор Алекпер Джахангиров и высокопоставленные офицеры других стран понаблюдали за ходом учений. Командующим были представлены подробные доклады об этапах учений, поставленных задачах и достигнутых результатах.

В ходе учений спецназовцы во взаимодействии с ракетно-артиллерийскими и авиационными подразделениями успешно выполнили поставленные задачи по различным эпизодам, продемонстрировав высокий уровень подготовки и тактической выучки.

Военнослужащие, отличившиеся в ходе учений образцовой дисциплиной и профессионализмом при выполнении своих служебных обязанностей, были удостоены наград.