Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

Азербайджанский спецназ на учениях в Турции

13:16 206

В соответствии с утвержденным годовым планом сотрудничества в Анкаре с участием подразделений специального назначения Азербайджана, Турции и Грузии успешно проведены совместные тактико-специальные учения «Кавказский Орел – 2025». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

В рамках Дня высокопоставленного наблюдателя командующий Силами специального назначения Азербайджана, Герой Отечественной войны генерал-майор Алекпер Джахангиров и высокопоставленные офицеры других стран понаблюдали за ходом учений. Командующим были представлены подробные доклады об этапах учений, поставленных задачах и достигнутых результатах.

В ходе учений спецназовцы во взаимодействии с ракетно-артиллерийскими и авиационными подразделениями успешно выполнили поставленные задачи по различным эпизодам, продемонстрировав высокий уровень подготовки и тактической выучки.

Военнослужащие, отличившиеся в ходе учений образцовой дисциплиной и профессионализмом при выполнении своих служебных обязанностей, были удостоены наград.

Что за параметры американцы передали Москве?
Что за параметры американцы передали Москве? обновлено 13:07
13:07 1748
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев наш комментарий
11:38 2624
Имран Хан убит или жив?
Имран Хан убит или жив? актуальный комментарий
01:00 5401
Иордания требует от России прекратить вербовку
Иордания требует от России прекратить вербовку
12:06 1302
Кто ответит за смерть рядового Гусейнова?
Кто ответит за смерть рядового Гусейнова?
11:59 1841
Что нашли в телефоне главы Офиса Зеленского?
Что нашли в телефоне главы Офиса Зеленского? фото; обновлено 12:40
12:40 5089
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»?
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»? новые подробности
27 ноября 2025, 22:35 9883
Трампа разозлил вопрос про афганского стрелка
Трампа разозлил вопрос про афганского стрелка
11:36 1283
Бельгию заподозрили в краже российских денег
Бельгию заподозрили в краже российских денег
11:25 1037
Азербайджанцев ждет рост цен на мясо
Азербайджанцев ждет рост цен на мясо
11:12 2301
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины пессимистические ожидания американского эксперта
01:18 5129

