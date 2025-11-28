Украинцы остановили продвижение российских войск

Российская армия в районе Гуляйполя на Запорожье временно продвинулась вперед, вынудив украинские подразделения отойти, однако ВСУ вскоре смогли стабилизировать линию фронта и восстановить контроль над ситуацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.
В Силах обороны юга сообщили, что 33-й отдельный штурмовой полк Сухопутных войск вместе с другими штурмовыми и механизированными подразделениями сдержали наступление российских войск в районе Гуляйполя.
«Фронт был стабилизирован», — отметили в командовании.
В сводке Генштаба сообщается, что на Гуляйпольском направлении украинцы отбили 20 атак россиян возле населенных пунктов Затишье, Сладкое, Красное, а также вблизи Доброполья, Прилук, Варваровки и самого Гуляйполя.