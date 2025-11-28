USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Новость дня
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

Украинцы остановили продвижение российских войск

13:18 478

Российская армия в районе Гуляйполя на Запорожье временно продвинулась вперед, вынудив украинские подразделения отойти, однако ВСУ вскоре смогли стабилизировать линию фронта и восстановить контроль над ситуацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

В Силах обороны юга сообщили, что 33-й отдельный штурмовой полк Сухопутных войск вместе с другими штурмовыми и механизированными подразделениями сдержали наступление российских войск в районе Гуляйполя.

«Фронт был стабилизирован», — отметили в командовании.

В сводке Генштаба сообщается, что на Гуляйпольском направлении украинцы отбили 20 атак россиян возле населенных пунктов Затишье, Сладкое, Красное, а также вблизи Доброполья, Прилук, Варваровки и самого Гуляйполя.

Что за параметры американцы передали Москве?
Что за параметры американцы передали Москве? обновлено 13:07
13:07 1751
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев наш комментарий
11:38 2626
Имран Хан убит или жив?
Имран Хан убит или жив? актуальный комментарий
01:00 5402
Иордания требует от России прекратить вербовку
Иордания требует от России прекратить вербовку
12:06 1302
Кто ответит за смерть рядового Гусейнова?
Кто ответит за смерть рядового Гусейнова?
11:59 1842
Что нашли в телефоне главы Офиса Зеленского?
Что нашли в телефоне главы Офиса Зеленского? фото; обновлено 12:40
12:40 5093
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»?
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»? новые подробности
27 ноября 2025, 22:35 9884
Трампа разозлил вопрос про афганского стрелка
Трампа разозлил вопрос про афганского стрелка
11:36 1283
Бельгию заподозрили в краже российских денег
Бельгию заподозрили в краже российских денег
11:25 1037
Азербайджанцев ждет рост цен на мясо
Азербайджанцев ждет рост цен на мясо
11:12 2302
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины пессимистические ожидания американского эксперта
01:18 5130

ЭТО ВАЖНО

Что за параметры американцы передали Москве?
Что за параметры американцы передали Москве? обновлено 13:07
13:07 1751
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев наш комментарий
11:38 2626
Имран Хан убит или жив?
Имран Хан убит или жив? актуальный комментарий
01:00 5402
Иордания требует от России прекратить вербовку
Иордания требует от России прекратить вербовку
12:06 1302
Кто ответит за смерть рядового Гусейнова?
Кто ответит за смерть рядового Гусейнова?
11:59 1842
Что нашли в телефоне главы Офиса Зеленского?
Что нашли в телефоне главы Офиса Зеленского? фото; обновлено 12:40
12:40 5093
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»?
Грузия блокирует азербайджанские грузовики из-за «Зангезурского коридора»? новые подробности
27 ноября 2025, 22:35 9884
Трампа разозлил вопрос про афганского стрелка
Трампа разозлил вопрос про афганского стрелка
11:36 1283
Бельгию заподозрили в краже российских денег
Бельгию заподозрили в краже российских денег
11:25 1037
Азербайджанцев ждет рост цен на мясо
Азербайджанцев ждет рост цен на мясо
11:12 2302
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины пессимистические ожидания американского эксперта
01:18 5130
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться