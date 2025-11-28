Доллар терпит удар, юань укрепляется

Доллар США 28 ноября показал едва ли не худшую недельную динамику с июля 2025 года, чему способствовали проблемы с ликвидностью на фоне Дня благодарения. Об этом сообщает Reuters.

Трейдеры существенно увеличили ставки в ожидании дальнейшего смягчения монетарной политики США, при этом День благодарения оказал заметное влияние на ликвидность доллара, а индекс доллара достиг 99,59 – худшего значения с 21 июля 2025 года, несмотря на незначительный рост после пятидневного падения.

«Из-за уменьшения объемов торгов, вызванного праздником Дня благодарения в США, волатильность валютного рынка уменьшилась», – пояснили аналитики DBS в исследовательской записке.

На торгах в Азии японская иена торгуется по 156,33 иены за доллар, при этом Банк Японии воздержался от повышения ключевых ставок из-за слабости национальной валюты. Премьер-министр Санаэ Такаичи объявила о пакете стимулирующих мер на 21,3 трлн иен ($135,4 млрд), на ситуацию также влияют геополитические риски, включая напряжение с Китаем.

Евро опустился на 0,1% – до 1,1582 доллара, отреагировав на заявление президента Украины Владимира Зеленского о предстоящей встрече американской и украинской делегаций для обсуждения мирного процесса. Фунт стерлингов также снизился на 0,1% – до 1,3232 доллара – после анонса планов британского Минфина по повышению налогов.

В то же время китайский юань укрепляется: официальный курс достиг 7,072 за доллар, что стало лучшим показателем с августа, а валюта, относящаяся к неофициальному союзнику России, продолжает демонстрировать устойчивый рост.