Африка изучает цифровые государственные решения Азербайджана

В рамках церемонии открытия Регионального акселерационного центра Международного союза телекоммуникаций в Баку состоялась сессия, посвященная теме «Цифровизация в Азербайджане». В сессии приняли участие более 50 иностранных представителей из различных стран Африки.

В ходе мероприятия главный коммерческий администратор Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) Салар Имамалиев проинформировал участников о значительном прогрессе, достигнутом Азербайджаном в сфере цифровой трансформации за последние годы. Он отметил, что успешная модель цифрового развития Азербайджана вызвала растущий интерес, особенно со стороны стран Африканского континента:

«Передовые цифровые государственные продукты Азербайджана — mygov, mygov ID, RSD и digital.bridge — изучаются странами Африки. Как İRİA, мы рассматриваем возможности применения азербайджанского опыта цифрового развития в ряде африканских государств».