Африка изучает цифровые государственные решения Азербайджана

В рамках церемонии открытия Регионального акселерационного центра Международного союза телекоммуникаций в Баку состоялась сессия, посвященная теме «Цифровизация в Азербайджане». В сессии приняли участие более 50 иностранных представителей из различных стран Африки.
В ходе мероприятия главный коммерческий администратор Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) Салар Имамалиев проинформировал участников о значительном прогрессе, достигнутом Азербайджаном в сфере цифровой трансформации за последние годы. Он отметил, что успешная модель цифрового развития Азербайджана вызвала растущий интерес, особенно со стороны стран Африканского континента:
«Передовые цифровые государственные продукты Азербайджана — mygov, mygov ID, RSD и digital.bridge — изучаются странами Африки. Как İRİA, мы рассматриваем возможности применения азербайджанского опыта цифрового развития в ряде африканских государств».
Представитель Агентства также подчеркнул, что наряду с цифровыми государственными продуктами, может быть потенциально экспортирована на африканские рынки и продукция компаний-резидентов Технологического парка при İRİA. Отметим, что ряд компаний Технопарка предлагает продукты и услуги, обладающие высокой конкурентоспособностью на глобальных рынках.