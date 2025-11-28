USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Новость дня
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

Под ударом Саратовский НПЗ и военный аэродром

14:11 1498

В ночь на 28 ноября подразделения Сил обороны Украины атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод, место хранения беспилотников на аэродроме Саки и другие военные объекты России, говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

На Саратовском нефтеперерабатывающем заводе зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели наблюдался пожар. Результаты попаданий уточняются, добавляет Генштаб ВСУ.

Российские власти об ударе по Саратовскому НПЗ не сообщали. Российские телеграм-каналы со ссылкой на местных жителей писали, что звуки взрывов были слышны в Саратове и городе Энгельсе, где находится военный аэродром, с часу ночи до пяти часов утра.

Минобороны России в утренней сводке отчиталось о 30 сбитых над Саратовской областью беспилотниках. Это уже седьмое с начала осени заявление Генштаба ВСУ об ударе по Саратовскому НПЗ.

Reuters сообщало, завод, который принадлежит «Роснефти», прекратил переработку нефти еще 11 ноября после очередной атаки дронов, которая повторилась 14 ноября. Агентство ссылалось на источники в отрасли. По их данным, работа завода приостановлена ориентировочно до конца месяца.

Также сообщается об атаке на место хранения беспилотников на аэродроме Саки (Новофедоровка, Крым). Утверждается, что на аэродроме поражено несколько объектов ПВО, в частности, Панцирь-С1 и ТОР-М2, уничтожен ангар, где хранились беспилотники «Орион» и «Форпост». Под удар Сил обороны Украины также попали командно-диспетчерский пункт управления россиян и военный грузовой автомобиль «КамАЗ».

Кроме того, заявили в Генштабе ВСУ, были поражены склады горюче- смазочных материалов в Донецкой и Луганской областей.

«Грузии проблемы с Азербайджаном не нужны»
«Грузии проблемы с Азербайджаном не нужны» Тбилиси ответил на слухи о задержках транзита
16:01 670
Баку и Амман обсудили экономическое сотрудничество
Баку и Амман обсудили экономическое сотрудничество
15:44 261
Азербайджанских крестьян обложили новыми пошлинами
Азербайджанских крестьян обложили новыми пошлинами
15:36 1081
Трамп закрывается
Трамп закрывается наша корреспонденция
12:56 3704
Обыски у главы Офиса Зеленского: что известно
Обыски у главы Офиса Зеленского: что известно фото; обновлено 14:46
14:46 8369
Суд Ханкенди арестовал Аванесяна
Суд Ханкенди арестовал Аванесяна
14:36 2252
Под ударом Саратовский НПЗ и военный аэродром
Под ударом Саратовский НПЗ и военный аэродром
14:11 1499
Давний соратник Путина написал ему письмо об Украине и уволился
Давний соратник Путина написал ему письмо об Украине и уволился
14:07 3275
Что за параметры американцы передали Москве?
Что за параметры американцы передали Москве? обновлено 13:07
13:07 3011
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев наш комментарий
11:38 3942
Имран Хан убит или жив?
Имран Хан убит или жив? актуальный комментарий
01:00 5874

ЭТО ВАЖНО

«Грузии проблемы с Азербайджаном не нужны»
«Грузии проблемы с Азербайджаном не нужны» Тбилиси ответил на слухи о задержках транзита
16:01 670
Баку и Амман обсудили экономическое сотрудничество
Баку и Амман обсудили экономическое сотрудничество
15:44 261
Азербайджанских крестьян обложили новыми пошлинами
Азербайджанских крестьян обложили новыми пошлинами
15:36 1081
Трамп закрывается
Трамп закрывается наша корреспонденция
12:56 3704
Обыски у главы Офиса Зеленского: что известно
Обыски у главы Офиса Зеленского: что известно фото; обновлено 14:46
14:46 8369
Суд Ханкенди арестовал Аванесяна
Суд Ханкенди арестовал Аванесяна
14:36 2252
Под ударом Саратовский НПЗ и военный аэродром
Под ударом Саратовский НПЗ и военный аэродром
14:11 1499
Давний соратник Путина написал ему письмо об Украине и уволился
Давний соратник Путина написал ему письмо об Украине и уволился
14:07 3275
Что за параметры американцы передали Москве?
Что за параметры американцы передали Москве? обновлено 13:07
13:07 3011
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев наш комментарий
11:38 3942
Имран Хан убит или жив?
Имран Хан убит или жив? актуальный комментарий
01:00 5874
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться