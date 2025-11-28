Под ударом Саратовский НПЗ и военный аэродром

На Саратовском нефтеперерабатывающем заводе зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели наблюдался пожар. Результаты попаданий уточняются, добавляет Генштаб ВСУ.

В ночь на 28 ноября подразделения Сил обороны Украины атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод, место хранения беспилотников на аэродроме Саки и другие военные объекты России, говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

Российские власти об ударе по Саратовскому НПЗ не сообщали. Российские телеграм-каналы со ссылкой на местных жителей писали, что звуки взрывов были слышны в Саратове и городе Энгельсе, где находится военный аэродром, с часу ночи до пяти часов утра.

Минобороны России в утренней сводке отчиталось о 30 сбитых над Саратовской областью беспилотниках. Это уже седьмое с начала осени заявление Генштаба ВСУ об ударе по Саратовскому НПЗ.

Reuters сообщало, завод, который принадлежит «Роснефти», прекратил переработку нефти еще 11 ноября после очередной атаки дронов, которая повторилась 14 ноября. Агентство ссылалось на источники в отрасли. По их данным, работа завода приостановлена ориентировочно до конца месяца.

Также сообщается об атаке на место хранения беспилотников на аэродроме Саки (Новофедоровка, Крым). Утверждается, что на аэродроме поражено несколько объектов ПВО, в частности, Панцирь-С1 и ТОР-М2, уничтожен ангар, где хранились беспилотники «Орион» и «Форпост». Под удар Сил обороны Украины также попали командно-диспетчерский пункт управления россиян и военный грузовой автомобиль «КамАЗ».

Кроме того, заявили в Генштабе ВСУ, были поражены склады горюче- смазочных материалов в Донецкой и Луганской областей.