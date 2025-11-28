Америка скрывает от европейцев обновленный план по Украине

Европейские чиновники выражают недовольство тем, что обновленный план США по Украине, разработанный после переговоров Вашингтона и Киева, остается скрытым от Европы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломата.

«Это беспрецедентная ситуация с дипломатической точки зрения. Ни у кого из нас нет этой информации», – заявил собеседник издания.

Он добавил, что содержание проекта соглашения держится в тайне, чтобы не повторился ажиотаж, вызванный утечками предыдущей версии плана США из 28 пунктов.