Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

Америка скрывает от европейцев обновленный план по Украине

Европейские чиновники выражают недовольство тем, что обновленный план США по Украине, разработанный после переговоров Вашингтона и Киева, остается скрытым от Европы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломата.

«Это беспрецедентная ситуация с дипломатической точки зрения. Ни у кого из нас нет этой информации», – заявил собеседник издания.

Он добавил, что содержание проекта соглашения держится в тайне, чтобы не повторился ажиотаж, вызванный утечками предыдущей версии плана США из 28 пунктов.

«Грузии проблемы с Азербайджаном не нужны»
«Грузии проблемы с Азербайджаном не нужны» Тбилиси ответил на слухи о задержках транзита
Баку и Амман обсудили экономическое сотрудничество
Баку и Амман обсудили экономическое сотрудничество
Азербайджанских крестьян обложили новыми пошлинами
Азербайджанских крестьян обложили новыми пошлинами
Трамп закрывается
Трамп закрывается наша корреспонденция
Обыски у главы Офиса Зеленского: что известно
Обыски у главы Офиса Зеленского: что известно фото; обновлено 14:46
Суд Ханкенди арестовал Аванесяна
Суд Ханкенди арестовал Аванесяна
Под ударом Саратовский НПЗ и военный аэродром
Под ударом Саратовский НПЗ и военный аэродром
Давний соратник Путина написал ему письмо об Украине и уволился
Давний соратник Путина написал ему письмо об Украине и уволился
Что за параметры американцы передали Москве?
Что за параметры американцы передали Москве? обновлено 13:07
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев наш комментарий
Имран Хан убит или жив?
Имран Хан убит или жив? актуальный комментарий
