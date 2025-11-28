USD 1.7000
Что за вирус косит людей в Азербайджане?

Ульвия Худиева
14:37 1891

Последние несколько месяцев в Азербайджане распространяется заболевание, сопровождающееся такими симптомами, как сильный кашель, высокая температура, боль в горле, головная боль, мышечные боли и усталость. Многие заболевшие жалуются на сильную боль в горле, которая длится более недели, на приступы кашля, длящиеся неделями. Утверждается, что заболевание может привести к серьезным осложнениям, включая пневмонию. Некоторые, учитывая тяжесть течения заболевания, предполагают, что оно вызвано коронавирусом.

Специалист Министерства здравоохранения, врач-инфекционист Тайяр Эйвазов рассказал haqqin.az, что приступообразный, изнуряющий, удушающий кашель возникает при среднетяжелых и тяжелых острых респираторных вирусных инфекциях. Этот вид кашля чаще всего связан с поражением верхних дыхательных путей, а именно гортани и трахеи. Это состояние чаще встречается при парагриппе, а также гриппозной и аденовирусной инфекциях. Кроме того, у детей раннего возраста респираторно-синцитиальная инфекция (РС-вирус) может вызывать бронхиолит – воспаление мельчайших бронхов, которое сопровождается приступообразным кашлем и одышкой.

Врач отметил, что, как правило, в осенне-зимний период наблюдается рост заболеваемости хронической вирусной инфекцией (состояние, при котором вирус остается в организме человека на долгий срок, часто вызывая постоянное воспаление и активируя иммунную систему – ред.), и этот год не стал исключением. Осложнения чаще встречаются у людей из групп риска: детей раннего возраста, беременных женщин, пожилых людей, людей с различными иммунодефицитами и тяжелыми хроническими заболеваниями.

Тайяр Эйвазов сообщил, что предотвратить заболевание можно, если часто и тщательно мыть руки с мылом не менее 20 секунд, соблюдать респираторную гигиену, прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой или локтем при кашле и чихании, а не руками, избегать тесного контакта с больными, регулярно обрабатывать часто используемые предметы и поверхности, а также избегать мест массового скопления людей в период эпидемий ОРВИ.

Врач также рекомендовал изолировать больных во время лечения.

