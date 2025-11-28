Суд Ханкенди арестовал Аванесяна

Суд города Ханкенди избрал меру пресечения в виде ареста в отношении Карена Аванесяна, обвиняемого в совершении ряда тяжких преступлений. Досудебное следствие по уголовному делу завершено, и оно направлено для рассмотрения в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.

14 сентября текущего года на территории города Ханкенди Азербайджанской Республики по фактам осуществления теракта путем стрельбы из огнестрельного оружия и боеприпасов, повлекшего взрыв, а также попытки умышленного убийства более двух сотрудников полиции в связи с террористической деятельностью и другим обстоятельствам, в Следственном управлении Генеральной прокуратуры было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Досудебное следствие по этому делу завершено.

Следственными мероприятиями установлены обоснованные подозрения в том, что житель города Ханкенди армянского происхождения Карен Аванесян, 1967 года рождения, совершил ряд особо тяжких преступлений.

Так, Аванесян с целью нарушения общественной безопасности, создания паники среди населения, совершения терактов, сопровождавшихся взрывами, убийствами людей и другими общественно опасными последствиями, а также с целью совершения преступлений по умышленному убийству в связи с терроризмом получил и длительное время хранил на территории города Ханкенди огнестрельное оружие — автомат марки «АКМС» с комплектующими, а также большое количество ручных гранат, оставшихся от незаконных вооруженных формирований, действовавших в городе до сентября 2023 года.

14 сентября примерно в 07:00 он без объяснения причин покинул социальное убежище, в котором проживал, забрал спрятанное оружие и боеприпасы, привел их в боевую готовность, затем около 09:00 проник в нежилой дом, занял позицию и стал ждать приближения сотрудников полиции. Увидев, что число полицейских, пытавшихся установить его местонахождение, увеличилось, он пришел к выводу, что созданы условия для реализации заранее спланированного теракта и убийства большого количества представителей власти. После этого он открыл беспорядочную стрельбу из автомата по приближавшимся сотрудникам полиции, а затем бросил в их сторону ручные гранаты и подорвал их.

В результате трое сотрудников полиции получили телесные повреждения различной степени тяжести, но благодаря своевременной эвакуации и оказанию необходимой медицинской помощи их удалось спасти.

Кроме того, несмотря на требования законодательства и неоднократные предупреждения, Карен Аванесян отказался подчиняться законным требованиям представителей власти, и поэтому был задержан сотрудниками полиции с применением огнестрельного оружия. В дальнейшем ему была оказана необходимая медицинская помощь, после чего он проходил лечение в больнице.

На основании собранных доказательств Карен Аванесян привлечен в качестве обвиняемого по статьям 29,120.2.3; 29,120.2.4; 29,120.2.7; 29,120.2.11 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц общеопасным способом в связи с терроризмом, покушение на умышленное убийство), 214.2.3 (совершение теракта с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.1 (незаконное приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия, его комплектующих и боеприпасов) и 315 (сопротивление представителю власти и применение насилия) Уголовного кодекса Азербайджана.