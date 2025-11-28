USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

Турция зовет Россию и Украину

14:49

Анкара продолжит прилагать усилия для мирного урегулирования российско-украинского конфликта, которое будет приемлемо для всех сторон. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам переговоров с германским коллегой Йоханном Вадефулем в Берлине.

«Мы подробно обменялись мнениями по вопросу урегулирования российско-украинской войны. Необходимо как с гуманитарной, так и со стратегической точки зрения достичь мира, который был бы приемлемым для обеих сторон. Мы продолжим конструктивную работу в этом направлении», – сказал Фидан на пресс-конференции.

По его словам, он проинформировал немецкого коллегу об усилиях, которые Турция в последнее время прилагает для урегулирования конфликта.

Кроме того, Фидан подчеркнул, что страна поддерживает прямые контакты с Россией и Украиной и готова вновь организовать мирные переговоры в Стамбуле.

«Переговоры в Стамбуле возобновились этим летом. Мы провели три раунда и увидели, что прямые переговоры между сторонами принесли продуктивные результаты по многим вопросам. Мы должны продолжать идти по этому пути. И Турция готова вновь принять переговоры в Стамбуле. Мы поддерживаем прямые контакты между сторонами. Мы не должны уклоняться от дипломатии», – сказал он.

Турецкий министр также отметил, что «сейчас в Женеве появились новые перспективы, план, идут обсуждения».

«Мы видим, как формируется рамочная основа (для дальнейшего урегулирования). Мы приветствуем это. Этот импульс и эту переговорную площадку нельзя упустить, какими бы сложными ни были обстоятельства», – добавил Фидан.

«Грузии проблемы с Азербайджаном не нужны»
«Грузии проблемы с Азербайджаном не нужны» Тбилиси ответил на слухи о задержках транзита
16:01
Баку и Амман обсудили экономическое сотрудничество
Баку и Амман обсудили экономическое сотрудничество
15:44
Азербайджанских крестьян обложили новыми пошлинами
Азербайджанских крестьян обложили новыми пошлинами
15:36
Трамп закрывается
Трамп закрывается наша корреспонденция
12:56
Обыски у главы Офиса Зеленского: что известно
Обыски у главы Офиса Зеленского: что известно фото; обновлено 14:46
14:46
Суд Ханкенди арестовал Аванесяна
Суд Ханкенди арестовал Аванесяна
14:36
Под ударом Саратовский НПЗ и военный аэродром
Под ударом Саратовский НПЗ и военный аэродром
14:11
Давний соратник Путина написал ему письмо об Украине и уволился
Давний соратник Путина написал ему письмо об Украине и уволился
14:07
Что за параметры американцы передали Москве?
Что за параметры американцы передали Москве? обновлено 13:07
13:07
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев наш комментарий
11:38
Имран Хан убит или жив?
Имран Хан убит или жив? актуальный комментарий
01:00

